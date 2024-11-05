المصري البورسعيدي، المربع الذهبي هدف علي ماهر بالدور الأول من الدوري الممتاز

طالب علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، لاعبيه بضرورة اللعب فقط من أجل المنافسة وليس أي هدف آخر، مؤكدا أن المربع الذهبي هو هدف الفريق خلال الدور الأول ببطولة الدوري الممتاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع المطول الذي عقده مساء أمس مع لاعبي المصري خلال معسكره الحالي بالقاهرة قبل السفر إلى السويس لخوض مباراة الجونة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشدد ماهر على ضرورة إنهاء الدور الأول في المربع الذهبي على الأقل، وطالب لاعبيه باستغلال الفرص بشكل أفضل في المباريات القادمة وأولها مباراة الجونة.

ويواصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته اليومية بمعسكره الحالي بالقاهرة استعدادا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بفريق الجونة.



موعد مباراة المصري والجونة

ويواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق الجونة في الخامسة مساء السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على استاد السويس الجديد.



المصري يفوز على الطلائع

وكان المصري قد حقق الفوز في مباراته في الجولة الأولى من الدوري، وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز

وتستعد أندية الدوري المصري الممتاز، لخوض مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2024 - 2025.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل، والذي يشهد ثلاث مباريات، ثم تستأنف المباريات يوم الجمعة بثلاث مباريات، وتختتم مباريات هذه الجولة بإقامة المباريات الثلاث الأخيرة بها.

وتستعرض “فيتو” مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز على النحو التالي:

مباريات الدوري الممتاز الخميس 7 نوفمبر

الاتحاد السكندري مع حرس الحدود، وتنطلق في الخامسة مساء باستاد الأسكندرية

غزل المحلة مع طلائع الجيش، وتنطلق في الخامسة مساء باستاد غزل المحلة

الأهلي مع زد إف سي، وتنطلق في الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب

مباريات الدوري الممتاز الجمعة 8 نوفمبر

سموحة مع الزمالك، تنطلق في الخامسة مساء على استاد الجيش ببرج العرب

بتروجيت مع مودرن سبورت، وتنطلق في الخامسة مساء باستاد الكلية الحربية

إنبي مع بيراميدز، وتنطلق في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت

مباريات الدوري الممتاز السبت 9 نوفمبر

البنك الأهلي مع فاركو، وتنطلق في الخامسة مساء على استاد السلام

المصري مع الجونة، وتنطلق في الخامسة مساء على استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، وتنطلق في الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب