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رياضة

موعد مباراة المصري والجونة في الدوري الممتاز

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

 يواصل فريق المصري البورسعيدي تدريباته اليومية بمعسكره الحالي بالقاهرة استعدادا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري الممتاز، والتي تجمعه بفريق الجونة. 
 

موعد مباراة المصري والجونة

 ويواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق الجونة  في الخامسة مساء السبت الموافق التاسع من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.
 

المصري يفوز على الطلائع

وكان المصري حقق الفوز بمباراته في الجولة الأولى من الدوري، وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز، لخوض مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2024 - 2025.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل، والذي يشهد ثلاث مباريات، ثم تستأنف المباريات يوم الجمعة بثلاث مباريات، وتختتم مباريات هذه الجولة بإقامة المباريات الثلاث الأخيرة بها.

وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز على النحو التالي:

 

مباريات الدوري الممتاز الخميس 7 نوفمبر 

الاتحاد السكندري مع حرس الحدود، وتنطلق في الخامسة مساء باستاد الأسكندرية

غزل المحلة مع طلائه الجيش، وتنطلق في الخامسة مساء باستاد غزل المحلة 

الأهلي مع زد إف سي، وتنطلق في الثامنة مساء باستاد المقاولون العرب 

مباريات الدوري الممتاز الجمعة 8 نوفمبر

سموحة مع الزمالك، تنطلق في الخامسة مساء على استاد الجيش ببرج العرب

بتروجيت مع مودرن سبورت، وتنطلق في الخامسة مساء باستاد الكلية الحربية

إنبي مع بيراميدز، وتنطلق في الثامنة مساء على استاد بتروسبورت

 

 

 

مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، فيتو
مواعيد مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري، فيتو

 

 

 

 

مباريات الدوري الممتاز السبت 9 نوفمبر

البنك الأهلي مع فاركو، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد السلام

المصري مع الجونة، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، وتنطلق في الثامنة مساءا باستاد المقاولون العرب 

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