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رياضة

غياب ياسر إبراهيم عن صفوف الأهلي أمام زد بالدوري الممتاز

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف ياسر إبراهيم مدافع القلعة الحمراء من المشاركة مع الفريق أمام زد إف سي في اللقاء المقرر أن يجمع الفريقين في بطولة الدوري الممتاز. 

وأكد المصدر على غياب ياسر إبراهيم عن صفوف النادي الأهلي في مباراته أمام زد المقرر لها في الدوري الممتاز. 

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد الجهاز الفني محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في ‏كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

عقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس في مباراة سيراميكا ‏كليوباترا تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين ‏فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ‏ومصطفى مخلوف.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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