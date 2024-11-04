هل يعفو علي ماهر عن ثنائي المصري؟

تتجه نية علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إلى العفو عن الثنائي سمير فكري والغيني أمادو با، وعودتهما للمشاركة بمباريات الفريق مرة أخرى.

وغاب الثنائي سمير فكري وأمادو با عن مباراة المصري والطلائع الماضية نتيجة عدم انتظامهما في معسكر الفريق بالمغرب استعدادا للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن علي ماهر على موقفه من العفو عن الثنائي قبل مواجهة الجونة السبت القادم للدخول في قائمة الفريق استعدادا للمباراة.

إصابة سامادو

كما يحسم الجهاز الطبي لفريق النادي المصري اليوم الاثنين مصير مشاركة البنيني أتدجيكو سامادو بمباراة الفريق القادم أمام الجونة ببطولة الدوري الممتاز.

وينتظر علي ماهر رأي الجهاز الطبي في عودة سامادو للتدريبات الجماعية مرة أخرى بعد انتهاء برنامجه التأهيلي.

ومن المنتظر أن يحدد رأي الجهاز الطبي مدى مشاركة سامادو بمباراة الجونة السبت القادم من عدمه.

وغاب البنيني سامادو عن مباراة الفريق الماضية أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى بالدوري الممتاز لخضوعه لبرنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

موعد مباراة المصري والجونة

ويستعد فريق المصري البورسعيدي لمباراته بالجولة الثانية من الدوري الممتاز والتي تجمعه بنظيره فريق الجونة والمقرر إقامتها في الخامسة مساء السبت المقبل على ستاد السويس الجديد.



المصري يفوز على الطلائع

وكان المصري حقق الفوز بمباراته في الجولة الأولى من الدوري وذلك على حساب فريق طلائع الجيش بهدفين نظيفين سجلهما صلاح محسن ومحمود حمادة في الشوط الثاني للمباراة.

المصري يفوز على الأميرية برباعية نظيفة

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الأميرية - أحد اندية الدرجة الثانية بالقاهرة - بأربعة أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين عصر الخميس على ستاد الكلية الحربية

وغاب خماسي المصري البورسعيدي سمير فكري والغيني أمادو با وخالد صبحي ومحمد دبش والبنيني أتدجيكو سامادو عن قائمة الفريق لمباراته أمام طلائع الجيش بالجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز

تستعد أندية الدوري المصري الممتاز، لخوض مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الكروي 2024 - 2025.

وتنطلق مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل، والذي يشهد ثلاث مباريات، ثم تستأنف المباريات يوم الجمعة بثلاث مباريات، وتختتم مباريات هذه الجولة بإقامة المباريات الثلاث الأخيرة بها.. وتستعرض فيتو مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري الممتاز على النحو التالي:

مباريات الدوري الممتاز الخميس 7 نوفمبر

الاتحاد السكندري مع حرس الحدود، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد الأسكندرية

غزل المحلة مع طلائه الجيش، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد غزل المحلة

الأهلي مع زد إف سي، وتنطلق في الثامنة مساءا باستاد المقاولون العرب

مباريات الدوري الممتاز الجمعة 8 نوفمبر

سموحة مع الزمالك، تنطلق في الخامسة مساءا على استاد الجيش ببرج العرب

بتروجيت مع مودرن سبورت، وتنطلق في الخامسة مساءا باستاد الكلية الحربية

إنبي مع بيراميدز، وتنطلق في الثامنة مساءا على استاد بتروسبورت

مباريات الدوري الممتاز السبت 9 نوفمبر

البنك الأهلي مع فاركو، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد السلام

المصري مع الجونة، وتنطلق في الخامسة مساءا على استاد برج العرب

سيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي، وتنطلق في الثامنة مساءا باستاد المقاولون العرب