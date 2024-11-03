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أرقام الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.. 21 هدفا حصيلة الافتتاح.. 3 مباريات تخاصم الأهداف.. والأهلي الأقوى هجوما

الدوري المصري الممتاز
الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، شهدت الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2024-2025  تسجيل 21 هدفا.  

ومن المقرر أن يخوض كل فريق 17 جولة، وبعد النهاية تلعب أول 9 فرق على تحديد البطل، و9 فرق لضمان البقاء، على أن يهبط فريقان فقط وليس 3 لدوري المحترفين.

 

ويعد الأهلي الأقوي هجوما بعدما أحرز لاعبوه عدد 5 أهداف أمام سيراميكا، وانتهت 5 مباريات بالفوز و4 لقاءات بالتعادل بينهم ثلاث مواجهات بالتعادل السلبي.

 

أول أهداف الدوري المصري 2024-2025

وسجل محمود صابر عبدالمحسن لاعب سموحة أول أهداف الدوري الممتاز  في فوز فريقه علي حرس الحدود 3-1 في افتتاح منافسات البطولة.

 

أول طرد في الدوري المصري  موسم 2024-2025

 

وحصل إسلام محارب لاعب طلائع الجيش علي أول كارت أحمر في الدوري المصري خلال مباراة فريقه أمام المصري التي انتهت بفوز الفريق البورسعيدي 2-0.

 

أول ضربة جزاء في الدوري المصري موسم 2024-2025

 

وتحصل فريق حرس الحدود علي أول ضربة جزاء في الدوري المصري الممتاز في مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بفوز سموحة 3-1، وأحرز محمد أشرف منها هدف الحرس الوحيد في اللقاء.

 

أول ضربة جزاء ضائعة في الدوري المصري موسم 2024-2025

وأضاع بلال السيد لاعب الجونة أول ضربة جزاء في  الدوري المصري موسم 2024-2025 أمام زد في الجولة الأولي في المباراة التي إنتهت بالتعادل السلبي.

كما أضاع جوزيف جوناثان نغويم  لاعب مودرن سبورت ضربة جزاء الثانية في الدوري أمام إنبي في المباراة التي إنتهت بالتعادل السلبي.

 

7 ركلات جزاء في الجولة الأولي لبطولة الدو ري المصري 

وشهدت الجولة الأولي لبطولة الدوري المصري الممتاز احتساب 7 ركلات جزاء تم تسجيل 5 أهداف منها وإضاعة هدفين، وشهدت مباراة الزمالك والبنك الأهلي احتساب ثلاث ركلات نجح منفذوها في تسجيلها، كما شهدت مباراة الأهلي وسيراميكا احتساب ركلة جزاء، ونفس الأمر في مباراة حرس الحدود ضد سموحة، والجونة ضد زد، ومودرن سبورت ضد إنبي.

ثنائية أهداف في الجولة الأولي 

وشهدت الجولة الأولي إحراز وسام أبوعلي مهاجم الأهلي وحسين الشحات هدفين لكل منهما في الجولة الأولي، كما أحرز محمد هلال لاعب البنك الأهلي ثنائية فريقه أمام الزمالك من ضربتي جزاء.

 

 

نتائج الجولة الأولى من الدوري المصري 

حرس الحدود 1-3 سموحة

طلائع الجيش 0-2 المصري البورسعيدي

الجونة 0-0 زد

مودرن سبورت 0-0 إنبي

بيراميدز 1-1 بتروجيت

فاركو 0-1 الاتحاد السكندري

الزمالك 3-2 البنك الأهلي

الإسماعيلي 0-0 غزل المحلة

الأهلي 5-2 سيراميكا كليوباترا

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الأولى 

1 الأهلي 3 نقاط
2 سموحة  3 نقاط
3 المصري البورسعيدي  3 نقاط
4 الزمالك  3 نقاط
5 الاتحاد السكندري  3 نقاط
6 بيراميدز  نقطة واحدة 
7 بتروجيت  نقطة واحدة 
8 الجونة  نقطة واحدة 
9 إنبي  نقطة واحدة 
10 مودرن سبورت  نقطة واحدة 
11 زد اف سي  نقطة واحدة 
12 الإسماعيلي  نقطة واحدة 
13 غزل المحلة  نقطة واحدة 
14 البنك الأهلي  بدون نقاط
15 فاركو  بدون نقاط
16 حرس الحدود  بدون نقاط
17 طلائع الجيش  بدون نقاط
18 سيراميكا كليوباترا  بدون نقاط

 

جدول ترتيب الدوري المصري

 

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الأولي 

1- محمد هلال البنك الأهلي هدفان
1- وسام أبو علي الأهلي هدفان
1- حسين الشحات الأهلي هدفان
2- ناصر منسي الزمالك هدف واحد
2- ناصر ماهر الزمالك هدف واحد
2- عبد الله السعيد الزمالك هدف واحد
2- أحمد قندوسي سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- طاهر محمد طاهر الأهلي هدف واحد
2- أحمد بلحاج سيراميكا كليوباترا هدف واحد
2- حسام حسن سموحة هدف واحد
2- محمد أشرف حرس الحدود هدف واحد
2- محمود صابر عبد المحسن سموحة هدف واحد
2- عبد الكبير الوادي سموحة هدف واحد
2- صلاح محسن المصري البورسعيدي هدف واحد
2- فيستون كالالا مايلي بيراميدز هدف واحد
2- إيمانويل أبياه الاتحاد السكندري هدف واحد

 

الأهلي يحقق رقما غائبا في الدوري الممتاز منذ 34 عاما

نجح النادي الأهلي، في تحقيق رقم غائب في افتتاح مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل 5 أهداف في مرمى سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى، على استاد السلام بالقاهرة.

وأحرز المارد الأحمر، خماسية في مرمى سيراميكا كليوباترا، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المحلي.

الأهلي يحقق رقم غائب منذ 1990


ولم يسجل الأهلي 5 أهداف في مستهل مشواره بالدوري المصري الممتاز، منذ تغلبه على المنصورة بنتيجة 6-0 يوم 17 سبتمبر 1990 في الدوري موسم 1990-1991.


ولم يهز الأهلي، شباك سيراميكا كليوباترا، بخمسة أهداف من قبل، خلال تاريخ لقاءات الفريقين.

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