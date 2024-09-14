حذر من تكرار فيضان نوح، خبير يكشف تسريبا كارثيا بسد السرج الأخطر من النهضة

سد السرج، كشف الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بالجامعة التكنولوجية بماليزيا، عن كارثة في سد السرج، السد الركامي الأكثر خطورة من سد النهضة والمكمل له، مؤكدًا رصد تسريب في جسم السد.

تسريب كبير جدًا بسد السرج

وأكد الدكتور محمد حافظ وجود تسريب، وصفه بـ"الكبير جدًا"، في سد السرج، مشيرًا إلى وجود تسريب من داخل الجسم الركامي، برغم وجود البلاطة الخرسانية، وأي هبوط جديد بسد السرج، وهو ممتلئ يعرف بهبوط التصلب للمواد الترابية بالسد وأساساته.

وقال أستاذ هندسة السدود عن ظهور صور حديثة للتسريب بسد السرج: "فعلا كمية التسريب كبيرة جدًا، وتدل على تسريب أيضًا، من داخل الجسم الركامي على الرغم من البلاطة الخرسانية.."

تسريب كبير جدًا في سد السرج، فيتو



وعن كارثة سد السرج، قال الدكتور محمد حافظ: "أي هبوط جديد بسد السرج اليوم وهو ممتلئ يعرف بهبوط التصلب للمواد الترابية بمقدمة السد وأساساته.. وهذا يختلف عن الهبوط الجاف والذي يعرف بسم الهبوط المرن.."

اختبار تسريب سد السرج

كما أشار أستاذ هندسة السدود محمد حافظ إلى وجود "اختبار التسرب لسد السرج بخمسة مخارج من الجهة الأخرى، وأن هناك نفق التسريب بسد النهضة أو ما يعرف بسم ( dam drainage gallery)، وهو يسير مع كامل طول سد السرج، أي بقرابة 5000 متر.. ويتقاطع معه في المستوي العمودي معه قناة التسريب"

ظهور تسريب سد السرج، فيتو

وتابع الدكتور محمد حافظ "الموجود تحت أساسات سد السرج هي طبقة عازلة من (الطين) بسمك يقارب نصف متر تقريبًا، لسد مسامات التربة لمنطقة الـ( Interface) بين البنيان الركامي لسد السرج وطبقة الأساسات. وهذه الطبقة الطينية يتم رصها ودكها ولا يمكن إجراء أي إختبار عليها له أي علاقة بالتسريب"

وقال محمد حافظ إن "بنيان السد الركامي موجود فعلًا فوق الـ( Interface) وجزء من البنيان الركامي موجود على الأساسات. والموجود ليس أكثر من طبقة يتراوح سمكها قرابة نصف متر إلي متر واحد من طبقة الطين المتماسك والذي يشبه إلي حد ما (البنتونيت).

مفيض سد السرج يكرر فيضان نوح

كما أكد الدكتور محمد حافظ أن " مفيض سد السرج سوف يعمل في حالة تكرار فيضان نبي الله نوح.... المفيض موجود في الجهة الشمالية لسد السرج. وهو آخر مفيض يمكن تشغيله بعد المفيض الجانبي والمفيض العلوي. لكونه أعلى من مفيض الممر الأوسط بقرابة 1.5 متر تقريبا."

مفيض سد السرج، فيتو

وأشار أستاذ هندسة السدود إلى أن “أولية تشغيل المفيض تبدأ من المفيض الجانبي عند منسوب (624.9) يليها المفيض العلوي عند (640) فوق الممر الأوسط ثم مفيض سد السرج عند منسوب (641.5) فوق سطح البحر”.

وأوضح "غالبا أثناء التشغيل العادي سيتم تصريف المياه من خلال فتحات التوربينات فقط.. في حالة الطوارئ الأولي سيتم فتح بوابات المفيض الجانبي.. في حالة الطوارئ الخطيرة سيتم فتح المفيض العلوي فوق الممر الأوسط.. في حالة فيضان نبي الله نوح سيتم فتح مفيض سد السرج مع المفيضان الأخران."