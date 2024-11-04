السلطات الليبية تعثر على جثمان قائد المركب المصرية الغارق في رأس التين

عثرت السلطات الليبية، بعد أيام من البحث في المتوسط على جثمان قائد مركب مصرية غرقت أمام سواحل رأس التين في ليبيا.

العثور على قائد المركب المصرية في ليبيا

وتبين أن قائد المركب المصرية الغارقة، سوداني الجنسية ويدعى عبد الله ذايب حسن، مضيفة أنه تم تسليم الجثمان لمشرحه مستشفى أم الرزم العام.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات غرق مركب مصرية بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة شواطئ رأس التين غرب مدينة طبرق في ليبيا ما أدى لفقدان 3 من البحارة.

غرق مركب تجارية مصرية خرجت من أبو قير إلى بنغازي

وكانت مصادر ليبية، أعلنت أن 6 أشخاص من البحارة تم إنقاذهم يحمل 5 منهم الجنسية السورية، فيما يحمل السادس الجنسية اللبنانية.

كما تبين، أن المركب خرجت من مدينة أبي قير، متوجهة إلى مدينة بنغازي الليبية.

ذكرت تقارير إعلامية الجمعة الماضى، أن فرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق، أعلن غرق باخرة تجارية مصرية قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترًا غرب طبرق.