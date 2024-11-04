الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السلطات الليبية تعثر على جثمان قائد المركب المصرية الغارق في رأس التين

السواحل الليبية،
السواحل الليبية، فيتو

عثرت السلطات الليبية، بعد أيام من البحث في المتوسط على جثمان قائد مركب مصرية غرقت أمام سواحل رأس التين في ليبيا.

 

العثور على قائد المركب المصرية في ليبيا

وتبين أن قائد المركب المصرية الغارقة، سوداني الجنسية ويدعى عبد الله ذايب حسن، مضيفة أنه تم تسليم الجثمان لمشرحه مستشفى أم الرزم العام.

وجاءت هذه التطورات بعد أيام من إعلان السلطات غرق مركب مصرية بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة شواطئ رأس التين غرب مدينة طبرق في ليبيا ما أدى لفقدان 3 من البحارة.

غرق مركب تجارية مصرية خرجت من أبو قير إلى بنغازي

وكانت مصادر ليبية، أعلنت أن 6 أشخاص من البحارة تم إنقاذهم يحمل 5 منهم الجنسية السورية، فيما يحمل السادس الجنسية اللبنانية.

كما تبين، أن المركب خرجت من مدينة أبي قير، متوجهة إلى مدينة بنغازي الليبية.

ذكرت تقارير إعلامية الجمعة الماضى، أن فرع الإدارة العامة لأمن السواحل بطبرق، أعلن غرق باخرة تجارية مصرية قبالة شاطئ منطقة رأس التين، التي تبعد 115 كيلومترًا غرب طبرق.

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

غرق مركب للهجرة غير الشرعية على سواحل مدينة طبرق

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب،أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مركب مصرية راس التين ليبيا المركب المصرية الغارقة مدينة أبي قير بنغازي

مواد متعلقة

فقدان 7 أشخاص بعد غرق مركب شراعي في إيطاليا

غرق مركب هجرة على متنه مصريين أمام سواحل إيطاليا، ومصرع اثنين وفقدان آخر

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه ختام تعاملات اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024

حسام حسن يكتفي بثلاث حراس في معسكر منتخب مصر حال إراحة الشناوي

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

منوعات

المزيد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث بجلسة محاكمة المتهمين في قضية معدية أبو غالب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل النساء أكثر أهل النار؟، أمينة الفتوى توضح الحديث النبوي (فيديو)

هل الاستنجاء من سُنَن الوضوء أم مِن فرائضه ؟ الإفتاء تجيب

حفظ النسل بين الشرع والطب، الجامع الأزهر يعقد الملتقى الفقهي الأول

المزيد
الجريدة الرسمية
ads