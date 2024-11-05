الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

كامالا هاريس تصالح شعب بورتوريكو: سأكون رئيسة لجميع الأمريكيين

هاريس، فيتو
هاريس، فيتو

انتخابات الرئاسة الأمريكية، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أمس الإثنين، إنها "فخورة بالتزامها طويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها" خلال تظاهرتها في ألينتاون بولاية بنسلفانيا، التي تضم عددا كبيرا من سكان بورتوريكو.

وبينما تجنبت هاريس إلى حد كبير ذكر خصمها خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، كانت تصريحاتها بمنزلة دحض خفي للتجمع الذي عقده الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا في ماديسون سكوير جاردن، والذي ضم متحدثًا وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

وقالت هاريس: "أنا ممتن جدا للجميع لوجودهم هنا، بما في ذلك قادة المجتمع البورتوريكي.. أقف هنا، فخورة بالتزامي الطويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها، وسأكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

وشددت هاريس: "لم يتبق سوى يوم واحد، يوم آخر، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في حياتنا، والزخم في صالحنا".

وفي وقت سابق، حثت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كمالا هاريس، أمس الاثنين، الديمقراطيين على ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لها في السباق نحو البيت الأبيض.

وفي تجمع انتخابي،  قالت كامالا هاريس: "دعونا نصوت، دعونا نتوجه إلى صناديق الاقتراع، دعونا نفوز، 24 ساعة تفصلنا عن خط النهاية، إما أن ننجح معا أو نفشل معًا".

وأضافت هاريس "نحن حملة تقوم على الناس ونرى ذلك في شركائنا وجيرانا، يجب التركيز على النقاط المشتركة ونبذ الانقسامات في المجتمع الأمريكي".

تقرير يتوقع تدخل 3 دول للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية

ترامب قبل انطلاق الانتخابات الأمريكية: أنا الرئيس

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الرئيس السابق دونالد ترامب ماديسون سكوير جاردن انتخابات الرئاسة الأمريكية

مواد متعلقة

تقرير يتوقع تدخل 3 دول للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية

هل يدعم بوتين هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ الخارجية الروسية تجيب

انتخابات الرئاسة الأمريكية في كاريكاتير فيتو

بعد الاستعانة بحكم "سيء السمعة"، وثيقة تهدد مستقبل هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية

الأكثر قراءة

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

متنبئ أمريكى شهير يحسم هوية الرئيس، إليكم اسم الساكن الجديد للبيت الأبيض

كام وصل سعر جرام الذهب فى الصاغة مساء اليوم الإثنين؟

مصرع سائق وإصابة 3 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالدائري

جيسوس يصدم جماهير الهلال السعودي بشأن إصابة نيمار

حسام حسن يكتفي بثلاث حراس في معسكر منتخب مصر حال إراحة الشناوي

منوعات

المزيد

مصرع 25 شخصا غرقا قبالة جزر القمر

العلماء يكتشفون عظام طائر آكل للحوم البشر بعد 12 مليون عام طوله 3 أمتار

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

المزيد

انفوجراف

قصة غريبة لأشهر أغاني محمد حماقي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 5-11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 5 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

هل النساء أكثر أهل النار؟، أمينة الفتوى توضح الحديث النبوي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads