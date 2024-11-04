شمال غزة يباد، ومخاوف من إعدام الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان

أصيب عدد من الفلسطينيين من طواقم طبية ومرضى، اليوم الإثنين، في قصف إسرائيلي استهدف مرافق مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال غزة الذي يتعرض لجريمة إبادة وتطهير عرقي منذ شهر.

الاحتلال يقصف مرافق مستشفى كمال عدوان

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان: "عدد من الإصابات بين الطواقم الطبية والمرضى إثر قصف إسرائيلي طال كل مرافق المستشفى".

وتابعت الصحة فى غزة، أن الطواقم الموجودة هناك "عاجزة عن التحرك بين أقسام مستشفى كمال عدوان وإنقاذ زملائهم المصابين".

واستكملت وزارة الصحة قائلة: "يبدو أن هناك قرارًا تم اتخاذه بإعدام جميع الكوادر التي رفضت إخلاء المستشفى".

تعليمات بالإخلاء لمستشفيات كمال عدوان والإندونيسي والعودة

وفي 8 أكتوبر الماضي، طالب الجيش الإسرائيلي مستشفيات "كمال عدوان والإندونيسي والعودة" شمال قطاع غزة بالإخلاء، فيما كرر إنذارات الإخلاء لمحافظة الشمال التي تقع بداخلها هذه المستشفيات.

وفي وقت سابق الإثنين، أفادت مصادر طبية بوجود "مصابين في قصف إسرائيلي استهدف مبيت أطفال في الطابق الثالث بمستشفى كمال عدوان"، وفق وكالة الأناضول التركية.

وأوضحت المصادر، أن طائرات إسرائيلية ألقت قنابل صوتية على قسم الحضانة في المستشفى، والجهة الجنوبية من المبنى الرئيسي للمستشفى.

ولم تتضح بعد حصيلة المصابين جراء القصف الذي استهدف المستشفى منذ ساعات الظهر وذلك لصعوبة الاتصال مع الطواقم الطبية، إثر استمرار عزل الشمال عن باقي مناطق القطاع بقطع شبكة الاتصالات والإنترنت عن المحافظة.

والأحد، قال المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة، منير البرش للأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي استهدف مستشفيات كمال عدوان، والعودة، والإندونيسي، بالنيران والقذائف المدفعية".

وأضاف البرش: "تسبب القصف في إصابة عدد من الأطفال في قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي نيرانه بكثافة على مولدات الكهرباء وخزانات المياه".

الاحتلال يشن قصفا غير مسبوق على مناطق شمال غزة

وبدأ الجيش الإسرائيلي في 5 أكتوبر الماضي، قصفا غير مسبوق على مناطق شمال القطاع، قبل أن يجتاحها بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها"، بينما يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال المنطقة وتهجيرهم.

وتسبب الهجوم المتزامن مع حصار مشدد في خروج المنظومة الصحية عن الخدمة، كذلك أدى إلى توقف خدمات الدفاع المدني ومركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

ورغم ذلك إلا أن المستشفيات الرئيسية الثلاث هناك "كمال عدوان والإندونيسي والعودة"، تحاول العمل رغم ضعف الإمكانيات وبطبيب أو اثنين وذلك لوجود مرضى داخلها ووصول إصابات إليها.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 145 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.