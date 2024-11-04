أخبار الرياضة اليوم، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نور الدين ومحمد عادل.. مفاجأة.. الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين.. الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة تسنين الناشئين

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف مصدر داخل لجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل جلسة إبراهيم نور الدين رئيس اللجنة، مع الحكم محمد عادل، لمناقشة أخطاء مباراة الزمالك والبنك الأهلي بالأسبوع الأول من مسابقة الدوري.

وكشف مصدر داخل لجنة الحكام أن إبراهيم نور الدين أكد خلال الجلسة على خطأ محمد عادل بضربة الجزاء لصالح نادي الزمالك، وأن المحادثة الصوتية بين الحكم ومحمد سلامة حكم الفار تؤكد أن الأخير أرسل لعادل لمتابعة قراره عن طريق تقنية الفيديو وقول الحكم “يخرب… اللعبة صعبة”.

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات التجديد لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بشكل مجاني على أن ينتقل لهذا الفريق مع نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

ويأمل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التجديد لزيزو نظرا لأهميته الفنية وتجنبا لغضب الجماهير حال رحيله.

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري يطالب من خلاله فتح التحقيق في ظاهرة تسنين الناشئين.

وأشار الأهلي في بيانه أنه يدعو إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن طاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة.

وقال الأهلي في خطابه إن هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية ويجب التصدي لها بما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعة الأندية والمنتخبات الوطنية.

عاد رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز لتدريبات الفريق منذ قليل بإستاد الدفاع الجوي في أول ظهور له بعد أزمة تمرده.

وعلمت فيتو من مصادرها أن رمضان صبحي يشارك بتدريبات الفريق السماوي اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري المصري، والتي تعد انفراجة في أزمته مع النادي والتوصل لحل يرضي الطرفين.

أبدى جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، اندهاشه من قرار لجنة الحكام بإحالته للتحقيق أمام الشئون القانونية باتحاد الكرة.

وأكد جهاد جريشة في تصريحات خاصة لفيتو، أنه لا يدري كيف تقوم لجنة الحكام بإحالته للتحقيق وبأي صفة، وما هي السلطات التي خولها إياه قانون الرياضة لإحالته للتحقيق، وقال:"هل أنا أملك أي منصب في لجنة الحكام أو أعمل في أى جهة خاضعة لاتحاد الكرة حتى تتم إحالتي للتحقيق".

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات إصابة محمود حمدي الونش وموعد مشاركته مع الفريق في المباريات.

وقال المصدر إن الونش أصبح جاهزا لخوض التدريبات الجماعية للزمالك بشكل كامل بعد التعافي التام من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف أن الونش جاهز للعودة للمشاركة في المباريات.

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف محمود كهربا لاعب الفريق من المشاركة في التشكيل الأساسي أمام زد، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في الجولة الثانية ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال المصدر إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استقر على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق إلي قائمة مباراة زد، المقرر لها الخميس القادم، بعد تعافي اللاعب من الإصابة في ركبته، ومع مشاركته أمس في التدريبات الجماعية.

علق الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على التغريدة التي نشرها محمد صلاح نجم الريدز، وأثارت جدلا واسعا حول مستقبله مع الفريق.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف 2025، ولم يتم فتح أي محادثات بشأن تجديد عقده بحسب تصريحات سابقة للاعب المصري.

كشف تقرير صحفي ألماني، اليوم الإثنين، عن خطة نادي آينتراخت فرانكفورت، للتصدي لمحاولات عمالقة أوروبا، لضم النجم المصري الدولي عمر مرموش.

وجذب عمر مرموش أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى مؤخرا، بعد تألقه بشدة في البوندسليجا وتسجيل 10 أهداف في أول 9 مباريات بالموسم الجاري.

اشتعلت المنافسة في انتخابات ألعاب القوى وبشكل خاص على مقعد الرئاسة، بعد حكم محكمة القضاء الإداري، بعودة وليد عطا إلى السباق مرة أخرى، وإلغاء قرار استبعاده الصادر من مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة سيف شاهين.