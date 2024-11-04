الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انفراجة في أزمة رمضان صبحي وعودته لتدريبات بيراميدز استعدادا لـ إنبي

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

عاد رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز لتدريبات الفريق منذ قليل بإستاد الدفاع الجوي في أول ظهور له بعد أزمة تمرده.

وعلمت فيتو من مصادرها أن رمضان صبحي يشارك بتدريبات الفريق السماوي اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي بالدوري المصري، والتي تعد انفراجة في أزمته مع النادي والتوصل لحل يرضي الطرفين.

تمرد رمضان صبحي في بيراميدز

وأعلن رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز التمرد على الجهاز الفني وإدارة النادي وعدم المشاركة بمباريات الفريق.

وتردد أن غياب رمضان صبحي عن مواجهة بتروجت بالجولة الأولى بالدوري المصري جاء بسبب نزلة برد قبل أن تنفرد فيتو بالسبب الحقيقي لغياب اللاعب.

وعلمت فيتو من مصادر مطلعة، أن سبب تمرد رمضان صبحي هو عدم صرف القسط الخاص بقيمة عقده خلال الشهر المنقضي لرغبة بيراميدز في تخفيض العقد وهو ما رفضه اللاعب.

انضمام رمضان صبحي الي بيراميدز

وتسترجع فيتو قيمة عقد وراتب رمضان صبحي مع فريق بيراميدز الذي انضم لصفوفه موسم 2020 خلال السطور التالية: 

انضم رمضان صبحي لنادي ستوك سيتي وظل معه موسمين قبل أن ينتقل لهدرسفيلد، ومن ثم عاد للأهلي على سبيل الإعارة في 2018 وانتهت إعارته في 2020 انتقل بعدها الي بيراميدز

قيمة عقد رمضان صبحي مع بيراميدز 

وقام اللاعب بالتوقيع لبيراميدز على عقد لمدة 3 سنوات قبل أن يتم الاتفاق النهائي ليكون التوقيع عقد يمتد لخمس مواسم سنوات في اعلي قيمة عقد بتاريخ الدوري المصري من 4.5 إلى 5 ملايين يورو.

وتقاضي مقدم راتب قيمته 40 مليون جنيه 

قيمة راتب رمضان صبحي 

وتم الاتفاق علي تقاضي رمضان 35 مليون جنيه سنويًا  لكن مع زيادة مدة العقد طلب اللاعب زيادة راتبه مع بيراميدز ليصل إلى 40 مليون جنيه في الموسم أي 200 مليون جنيه على 5 سنوات.

غياب رمضان صبحي عن مباراة بتروجت 

وغاب رمضان صبحي عن مباراة الفريق السماوي الأولي ببطولة الدوري المصري أمام بتروجت والتي انتهت بالتعادل 2-2

وتزامن ذلك مع تألقه خلال الفترة الأخيرة خاصة امام الزمالك بنصف نهائى السوبر المصري بالامارات وإشادة حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني به واقتراب ضمه لمعسكر المنتخب القادم

 

 

باستثناء رمضان صبحي، صرف رواتب لاعبي بيراميدز للموسم الجديد

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

رمضان صبحي بيراميدز تمرد رمضان صبحي فريق السماوي راتب رمضان صبحي

مواد متعلقة

الكاف مهنئا حكيمي بعيد ميلاده: استمتع بيومك يا أشرف

بيراميدز يبدأ استعداداته لمواجهة إنبي في الدوري

هل يعفو علي ماهر عن ثنائي المصري؟

مدرب النصر السعودي يتوعد العين الإماراتي في مواجهة دوري النخبة الآسيوي

طبيب المصري يحسم مصير مشاركة سامادو أمام الجونة

بعد طرده بمباراة الزمالك، طارق مصطفى يطالب بالعدالة التحكيمية

موعد مباراة بيراميدز وإنبي في الدوري المصري

المصري يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا لمواجهة الجونة

الأكثر قراءة

هذه الفئات محرومة من الدعم النقدي بعد تطبيقه

لو معاك تسجيل صوتي طلعه، تفاصيل جلسة نارية بين إبراهيم نورالدين ومحمد عادل

رغم أنفها، إثيوبيا تفتح مفيض سد النهضة بعد إغلاقه لأيام، وخبير مياه يكشف السر

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

انفراجة في أزمة رمضان صبحي وعودته لتدريبات بيراميدز استعدادا لـ إنبي

رد ناري من جهاد جريشة على قرار إبراهيم نور الدين بإحالته للتحقيق

زغلول صيام يكتب: حركة أكرم توفيق تحسسك إنه بيلعب في الساحة! وميدو كان نفع نفسه وهو ابن الـ30 ! وشيكابالا يحل بقى عن الزمالك! والإعلام المهنة الوحيدة التي لا تحتاج رخصة!

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

منوعات

المزيد

اختيار 14 موقعا أثريا في العراق ضمن لائحة اليونسكو للتراث العالمي

نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

اعتقدوا أنه مقدس وأكسير الحياة، عشرات الهنود يصطفون لشرب مياه الصرف (فيديو)

سقطت في وادي عميق، مصرع وإصابة العشرات في حادث سيارة بالهند

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الإثنين 4/11/2024

هتشتري الأرز بكام النهارده؟ اعرف الأسعار

سعر طن القصدير اليوم الإثنين 4 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

هتشتري الأرز بكام النهارده الاثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (1 – 3)

تفسير رؤية القمر في المنام وعلاقته بزيادة المال ورجوع الغائب

نقل الكلام الباطل، تفسير الشعراوي للآية 15 من سورة النور (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads