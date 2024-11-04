الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في ظاهرة تسنين الناشئين

أرسل النادي الأهلي اليوم خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري يطالب من خلاله فتح التحقيق في ظاهرة تسنين الناشئين.

وأشار الأهلي في بيانه أنه يدعو إلى إجراء تحقيق شامل وعاجل بشأن طاهرة التسنين للعديد من اللاعبين المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة.

وقال الأهلي في خطابه إن هذه الظاهرة تعد خطرا حقيقيا على مستقبل الكرة المصرية ويجب التصدي لها بما تمثله قاعدة الناشئين من أهمية بالغة في دعة الأندية والمنتخبات الوطنية.

وعلى جانب آخر، كشف أحمد الكاس المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008 أزمة هزت الكرة المصرية بعد أن كشفت الأشعة السينية عن عدم مطابقة 10 لاعبين من قوام الفريق مع اختبار الأسورة بالتالي تم استبعادهم قبل إرسال القائمة المشاركة في التصفيات.

وكشف مصدر بالجهاز الفني إن التقرير الذي جاء ليكشف المستور، أكد أن هؤلاء اللاعبين تجاوزوا السن القانونية المحددة للمنتخب، حيث تبين أن أعمارهم الحقيقية تتعدى 17 عامًا. وأن إجراء الأشعة تم قبل أيام قليلة من البطولة مما أربك حسابات الجهاز الفني.

وأكد المصدر أن إدارة المنتخب أحالت القضية فورًا إلى اللجنة الطبية للتحقيق واتخاذ الإجراءات المناسبة، وشملت القائمة المستبعدة، اثنين من اللاعبين الأساسيين في صفوف المنتخب، الذين طالما اعتمد عليهم الجهاز الفني في المباريات المهمة، بالإضافة إلى ثمانية لاعبين آخرين من الاحتياط.

وأجرى عمرو طه، طبيب منتخب 2008، اختبارًا يسمى "الإسورة" الذي يقيس مدى التئام عظام الكف، مشيرًا إلى أن النتيجة الطبيعية يجب أن تكون أقل من 50%، بينما إذا زادت النسبة عن ذلك، فهذا يشير إلى تلاعب في العمر.

وتفاجأ طبيب المنتخب بأن عشرة لاعبين تتجاوز نسبهم 80%، مما يعتبر دليلًا على تزوير أعمارهم.

كما جاءت نتيجة الأشعة الخاصة باللاعبين العشرة في أحد المعامل المعتمدة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، إيجابية بثبوت قيامهم بتزوير سنهم الحقيقي.

وقام الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أحمد الكأس باستبعاد اللاعبين من قائمة المنتخب في مباراة روسيا الودية التي أقيمت الشهر الماضي.

وعلى الفور تحركت الإدارة الفنية باتحاد الكرة برئاسة علاء نبيل من أجل التأكد من نتيجة التحاليل في المعمل المعتمد من الكاف عن طريق إجراء كشف (الإسورة) في معمل آخر يكون معتمدًا من الاتحاد الأفريقي.. وبناء على تلك النتيجة تم استبعاد اللاعبين من لقاء روسيا.

ويأتي هذا الاكتشاف الخطير قبل أقل من شهر واحد من مشاركة الفريق في التصفيات القارية المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية، حيث ستقام التصفيات يوم 11 من شهر نوفمبر الجاري.

أزمة الوديات في معسكر منتخب 2008

ويعاني منتخب مصر مواليد 2008 من عدم خوض مباريات ودية مع منتخبات قوية باستثناء مباراة أمام روسيا وخسرنا بثلاثية وأمام الكويت وانتهت بالتعادل 1-1.

المبارتان لن تأهلا اللاعبين بشكل كبير للتصفيات الأفريقية خاصه وان منتخب 2008 كان عليه أن يخوض أكثر من 5 مباريات ودية على الأقل مع منتخبات كبرى بناء على تصريح من مصدر بالجهاز الفني، ليكتفي جهاز المنتخب من خوض مباريات ودية مع فرق بالدوري وآخرها أمام فريق زد والتي لن تكون إعدادًا كافيًا الفراعنة الشباب في ظل المنتخبات القوية التي سنواجهها في التصفيات.

موعد سفر منتخب 2008 للمغرب

وحدد الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس 8 نوفمبر الجارى موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 17 عاما التى تقام فى نوفمبر الجارى.

واختار أحمد الكأس، المدير الفنى لمنتخب مصر مواليد 2008، 24 لاعبًا استعدادًا للتصفيات، وتنطلق تصفيات شمال أفريقيا للناشئين تحت 17 سنة بدولة المغرب فى الفترة من 11 إلى 23 نوفمبر الجارى.

قائمة منتخب 2008 بتصفيات شمال أفريقيا

وجاءت قائمة المنتخب كالتالى:

عمر عبد العزيز، عمرو عادل، نور أشرف، محمد شريف، حمزة عبدالعال، أدهم فريد، أدم محمد، مهند الشامي، محمد أنس، عمر العدوي، باسل مدحت، محمد شحاتة، علي بسيوني، كريم جمعة، إبراهيم زهير، زياد أيوب، حمزة عبدالكريم، بلال عطية، عبدالعزيز الزغبي، أنس رشدي، ياسين حاتم، معاذ فوزي، ياسين رجب، حسن مصطفى.

مواعيد مباريات منتخب مصر في التصفيات

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا بالمغرب، فيتو

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب ال2008

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من، أحمد الكاس مديرًا فنيًّا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ورامي عادل مدربًا مساعدًا، وأحمد فوزي مدربًا للحراس، والدكتورعمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.