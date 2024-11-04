مفاجأة، الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير لهذين السببين

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مفاوضات التجديد لـ أحمد سيد زيزو جناح الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق للاعب التوقيع لأي ناد في يناير المقبل بشكل مجاني على أن ينتقل لهذا الفريق مع نهاية عقده مع القلعة البيضاء.

ويأمل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التجديد لزيزو نظرا لأهميته الفنية وتجنبا لغضب الجماهير حال رحيله.

أحمد سيد زيزو

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الزمالك يدرس بيع زيزو في يناير حال عدم الوصول لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده في ظل طلبه راتبا ضخما لا يستطيع الأبيض دفعه.

وأضاف أن الزمالك يخشى أن يرحل زيزو بشكل مجاني في نهاية الموسم وقد يضطر لبيع اللاعب في يناير وهي الخسارة القريبة.

وقال إن الزمالك يعاني من أزمة مالية وقد تكون أحد أسباب بيع زيزو في يناير حتى إن لم يكن المبلغ ضخما مثل ما عرض في الصيف الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وأثبتت أن ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن لاعب الوسط سيكون جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سموحة المقبلة.