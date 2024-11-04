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رياضة

القضاء الإداري يعيد وليد عطا للمنافسة على رئاسة اتحاد ألعاب القوى

وليد عطا، فيتو
وليد عطا، فيتو

 اشتعلت المنافسة في انتخابات ألعاب القوى وبشكل خاص على مقعد الرئاسة، بعد حكم محكمة القضاء الإداري، بعودة وليد عطا إلى السباق مرة أخرى، وإلغاء قرار استبعاده الصادر من مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة سيف شاهين.

وكان وليد عطا قد رفع دعوى مستعجلة للعودة إلى السباق الانتخابي عقب قرار استبعاده من قبل الاتحاد واللجنة الأولمبية والذي تضمن أسبابا غير حقيقية، حيث ذكر في قرار الاستبعاد أن آخر  حكم قضائي صدر لم يكن في صالح الدكتور وليد عطا وهو الحكم الصادر في الطعنين رقم 6718 لسنة 68 ق عليا، ورقم 16529 لسنة 68 ق عليا المقدمين من اتحاد العاب القوى  ووزارة الشباب والرياضة، وهو الأمر العار تماما من الصحة، حيث أن الحكم في الطعنين المذكورين جاء كالتالي:

 "حكمت المحكمة بإعتبار الطعنين كأن لم يكن وألزمت الطاعن "اتحاد العاب القوى، ووزارة الشباب والرياضة" بالمصروفات.


و أكد الدكتور وليد عطا على ثقته الشديدة في وعي الجمعية العمومية للاتحاد المصري لألعاب القوى، وأنهم  شاهدوا بأعينهم سواء بالانتخابات الماضية عام 2021 والانتخابات الحالية من تغيير حقائق، واختلاق أسباب غير حقيقية لإيهام الجمعية العمومية بعدم أحقيته بالترشح، وفي كل مرة يثبت القانون أحقيته في الترشح.


وطالب الدكتور وليد عطا أعضاء الجمعية العمومية المحترمة  بأن يكون موقفهم حاسم تجاه من يحاول خداعهم، وأن يعلوا مصلحة اللعبة، وان ينقذوها بأيديهم مما آل إليه حالها، بعدما وصلت للعالمية في دورة 2016/2012.

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ألعاب القوى وليد عطا الاتحاد المصري سيف شاهين الجمعية العمومية

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