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رياضة

مصدر يكشف موعد عودة الونش للمشاركة في المباريات مع الزمالك

الونش
الونش

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات إصابة محمود حمدي الونش  وموعد مشاركته مع الفريق في المباريات. 

وقال المصدر إن الونش أصبح جاهزا لخوض التدريبات الجماعية للزمالك بشكل كامل بعد التعافي التام من إصابته بقطع في الرباط الصليبي. 

وأضاف أن الونش جاهز للعودة للمشاركة في المباريات. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، فيما يحتل سموحة المركز الثاني بنفس النقاط.

وحقق  فريق الزمالك فوزًا غاليًا على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

موقف ناصر ماهر من مباراة سموحة 

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن نتيجة الفحوصات الطبية التي خضع لها ناصر ماهر لاعب وسط الفريق، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة البنك الأهلي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي، إن الأشعة والفحوصات التي خضع لها اللاعب مطمئنة، وأثبتت أن  ناصر ماهر يعاني من إجهاد في العضلة الضامة.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن لاعب الوسط سيكون جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق خلال مباراة سموحة المقبلة.

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