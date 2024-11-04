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رياضة

موقف كهربا من المشاركة في تشكيل الأهلي الأساسي أمام زد بالدوري

كهربا
كهربا

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن موقف محمود كهربا لاعب الفريق من المشاركة في التشكيل الأساسي أمام زد، في المباراة المقرر لها الخميس المقبل، في الجولة الثانية ضمن بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وقال المصدر إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استقر على إعادة محمود كهربا لاعب الفريق إلي قائمة مباراة زد، المقرر لها الخميس القادم، بعد تعافي اللاعب من الإصابة في ركبته، ومع مشاركته أمس في التدريبات الجماعية. 

وقال المصدر إنه بالرغم من استقرار كولر بضم كهربا لقائمة الفريق فإنه لا يفكر بالدفع باللاعب في التشكيل الأساسي أمام زد، حيث يفضل السويسري عدم إجراء تغيير علي الثلاثي الهجومي للمارد الأحمر. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي في إطار منافسات الجولة الثانية من الدورى المصرى الممتاز.

 الأهلي افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
 

ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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الدورى المصرى الممتاز الدوري المصري الأهلي يوسف ايمن مارسيل كولر أشرف داري

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