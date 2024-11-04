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خارج الحدود

غارتان إسرائيليتان على بلدتي الخيام ودير الزهراني جنوبي لبنان

غارات إسرائيل
غارات إسرائيل

شنت الطائرات الإسرائيلية غارتين استهدفتا بلدتي الخيام ودير الزهراني في جنوب لبنان، مما أدى إلى تصاعد التوترات في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الغارات أسفرت عن أضرار مادية، فيما لم ترد حتى الآن تقارير مؤكدة حول وقوع إصابات بشرية.

تأتي هذه الهجمات في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وعدد من الأطراف في المنطقة، ما يزيد من المخاوف بشأن تطور الأوضاع في الجنوب اللبناني.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة الاستعداد تحسبًا لاحتمال شن إيران هجومًا قويًا على تل أبيب.

وأشارت التقارير إلى أن الجيش الإسرائيلي اتخذ تدابير إضافية للتعامل مع أي تطورات محتملة، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتحذيرات من احتمالات التصعيد.

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غارتان إسرائيليتان لبنان جنوبي لبنان الخيام دير الزهراني

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