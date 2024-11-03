الأحد 03 نوفمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يتفقد مديرية التضامن لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين (صور)

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،  اليوم الأحد، مديرية التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بكافة فئاتهم. 

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أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك في حضور مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، محمد صابر رئيس حي ثالث، ودكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تقديم خدمات جيدة للمواطنين 

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال زيارته على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر والعمل على بحث مشاكل المواطنين المتكررة وكذلك الطارئة، من خلال الإدارات المختلفة والوحدات الخارجية التابعة للمديرية، والعمل على حلها؛ للمساهمة في تأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحقيق الإدماج الاجتماعي عن طريق التشغيل وإتاحة فرص توليد دخل والتي تتطلب جهود في إعداد وتأهيل الكوادر الشابة. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأوضحت الحفناوي أن زيارة محافظ الإسماعيلية تهدف لمتابعة الأعمال والخدمات المختلفة التي تقدمها المديرية؛ حرصًا على تقديم أفضل خدمة للمواطنين، خاصة وأن الفئات التي تستهدفها المديرية تأتي في أولوية اهتمام محافظ الإسماعيلية، والعمل على إنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن، من خلال دعم وحماية الأسر الفقيرة ورعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم لهم بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره. 

جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو
جانب من الجولة،فيتو

الاستماع إلى شرح مفصل حول أنشطة المديرية

واستمع محافظ الإسماعيلية لشرح عن المشروعات التي تقدمها المديرية للأسر الأولى بالرعاية والمرآة المعيلة والبرامج التي تنفذها المديرية بكافة مراكز وقرى المحافظة، كما استمع إلى أهم التحديات التي تواجه المديرية، وطالب بحصر الأماكن التي وقع عليها تعدٍّ من جهات خارجية أو خُصصت لأنشطة وتقوم بأنشطة أخرى.

 

تأتي تلك الزيارة في إطار سلسلة الزيارات التي يقوم بها محافظ الإسماعيلية للمديريات الخدمية؛ للتأكيد على تطوير الأداء المؤسسي بكافة الجهات الحكومية لضمان خدمات متميزة للمواطنين.

 

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