وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد وحدتى الكيلو 17 والشهيد خيرى(صور)

تفقدت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة،بمحافظة الإسماعيلية، وحدتى الكيلو 17 والشهيد خيرى الصحية بإدارة القنطرة غرب الصحية؛ للوقوف على سير العمل، ووجود الفريق الطبي، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

تفقد وحدة الكيلو 17

وشملت جولة وكيل وزارة الصحة، تفقد وحدة الكيلو 17 ومتابعة سير العمل بعيادة طب الأسرة بالوحدة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

واطمأنت على انتظام العمل بمبادرة السمعيات لحديثى الولادة وانتظام جلسة التطعيمات، وجودة خدمات عيادة طب الأسنان وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوي، كما تابعت جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعمل الوحدة.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

إشادة بانضباط الوحدة

وأشادت بإنضباط العمل بعيادة العلاج الطبيعي الجديدة بالوحدة، وتواجد أخصائي العلاج الطبيعي وأوصت بمزيد من الدعاية لزيادة التردد على العيادة، وراجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر مخزون كاف من الأدوية بالصيدلية،ثم اطلعت على تفعيل مبادرة ١٠٠ مليون صحة ومعدل تردد المواطنين.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

المرور على وحدة الشهيد خيرى

واستكملت وكيل وزارة الصحة الجولة بالمرور على وحدة الشهيد خيرى لمتابعة القوى البشرية، والتأكد من تفعيل خدمات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة والتوجيه بمتابعة رضا المنتفعين.

واطمأنت على سير العمل بالاستقبال وعيادتى الجلدية والأسنان، وتبين وجود عطل بكرسي الكشف وأوصت بسرعة التواصل مع إدارة الشئون الإدارية وإصلاحه فورا.

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

جانب من الجولة،فيتو

استمرار الرقابة على الوحدات الصحية

وأكدت وكيل وزارة الصحة استمرار الرقابة والمتابعة على الوحدات الصحية للوقوف على مدى انضباط الأطباء وفرق التمريض ومستوى الرعاية الصحية المقدمة.

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