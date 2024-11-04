فيتو تكشف في عددها الجديد، فضيحة التلاعب بالأدوية
تكشف فيتو في عددها الجديد فضيحة التلاعب بالأدوية، والتفاصيل الكاملة لتسريب الأصناف الناقصة من شركة توزيع حكومية لصيدليات وهمية وبيعها بالسوق السوداء.
اقرأ أيضا: -
عصام كامل يكتب: هنا غزة.. وما أدراك ما غزة.
منشور غامض يشعل غضب أوائل خريجى الأزهر ويجبرهم على اللجوء لـ «الطيب».
ننشر ضوابط الحج السياحى وأسعار البرامج فى الموسم الجديد
معلول وراء خلافات الخطيب ومحمد رمضان
مدير التصوير سعيد شيمى فى حوار الذكريات: أحمد زكى أفضل ممثل.. و«الحريف» أهم أفلام عادل إمام.