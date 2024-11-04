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أخبار مصر

فيتو تكشف في عددها الجديد، فضيحة التلاعب بالأدوية

العدد الجديد من فيتو
العدد الجديد من فيتو

 تكشف فيتو في عددها الجديد فضيحة التلاعب بالأدوية، والتفاصيل الكاملة لتسريب الأصناف الناقصة من شركة توزيع حكومية لصيدليات وهمية وبيعها بالسوق السوداء.

 

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