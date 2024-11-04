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أخبار الحوادث اليوم: القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد.. بلاغ يتهم مداهم وشاكر بالتهرب الضريبي.. والحكم بسجن المتهمين بحادث معدية أبو غالب

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

 

القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون جنيه بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.

 

تعديلات قانون الشرطة بشأن معاونى الأمن.. تستهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية.. والحفاظ على المراكز القانونية


تعديلات قانون هيئة الشرطة، مستمرة ولا تنتهى لتواكب المنظومة الأمنية الحديثة فى إعداد رجل شرطة عصرى، فكلما تطورت التكنولوجيا والأساليب وأنماط الجرائم، كان لزاما على وزارة الداخلية، تطوير منظومتها العملية والعلمية.

 

القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة.

 

ضبط كميات من المخدرات وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة بدمياط وأسوان

 قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة.

 

بلاغ يتهم التيك توكرز مداهم وشاكر بالتهرب الضريبي

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد التيك توكرز محمد خالد صاحب اكونت "مداهم"، ومحمد شاكر صاحب اكونت “شاكر محظور دلوقتي”، بسبب التهرب الضريبي والتربح من مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم تقديمه من محتوى عبر بثوث "تيك توك"، وهو ما يعد انتهاكا للقانون رقم 175 لسنة 2018.  

 

حيثيات حبس رئيس الوحدة المحلية وسائق ميكروباص 3 سنوات في حادث معدية ابو غالب

أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول المعدية، وعامل المعدية.

 

دفاع ضحية نجل محمد رمضان يدعي مدنيًا بمليون جنيه

 أدعى دفاع أسرة الطفل ضحية ابن الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل نادي شهير بمبلغ مليون جنيه ضد الفنان على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه.

 

تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين لـ 1 ديسمبر

 قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل.

 

9 نوفمبر، أولى جلسات استئناف عامل على حكم إعدامه في قتل طليقته بالأزبكية

حددت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، 9 نوفمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من عامل علي حكم إعدامه لاتهامه بقتل طليقته لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية. 

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