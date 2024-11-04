أخبار الحوادث اليوم: القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد.. بلاغ يتهم مداهم وشاكر بالتهرب الضريبي.. والحكم بسجن المتهمين بحادث معدية أبو غالب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.



تعديلات قانون هيئة الشرطة، مستمرة ولا تنتهى لتواكب المنظومة الأمنية الحديثة فى إعداد رجل شرطة عصرى، فكلما تطورت التكنولوجيا والأساليب وأنماط الجرائم، كان لزاما على وزارة الداخلية، تطوير منظومتها العملية والعلمية.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة.

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة.

تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، ضد التيك توكرز محمد خالد صاحب اكونت "مداهم"، ومحمد شاكر صاحب اكونت “شاكر محظور دلوقتي”، بسبب التهرب الضريبي والتربح من مواقع التواصل الاجتماعي، وما يتم تقديمه من محتوى عبر بثوث "تيك توك"، وهو ما يعد انتهاكا للقانون رقم 175 لسنة 2018.

أودعت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 16 ضحية، بالحبس لمدة 3 سنوات على رئيس الوحدة المحلية بمنشأة القناطر، وسائق ميكروباص، ومسئول المعدية، وعامل المعدية.

أدعى دفاع أسرة الطفل ضحية ابن الفنان محمد رمضان المتهم بضربه داخل نادي شهير بمبلغ مليون جنيه ضد الفنان على سبيل التعويض المدني المؤقت عما لحق بالمجني عليه من إيذاء نفسي بسبب حالة الرعب التي سببها له المشكو في حقه.

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد وزارة التموين، وعددهم 37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع إلى جلسة 1 ديسمبر المقبل.

حددت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، 9 نوفمبر الجاري لنظر الاستئناف المقدم من عامل علي حكم إعدامه لاتهامه بقتل طليقته لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية.

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