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حوادث

القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة في بورسعيد

القبض على طالب طعن
القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة فى بورسعيد

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد وضبط مرتكب الواقعة.

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 وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بشأن تعدى طالب على آخر بسلاح أبيض بإحدى المدارس ببورسعيد وإحداث إصابته التى أودت بحياته وفراره من المدرسة.


وبالفحص تبين أن قسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثمان (طالب بمدرسة كائنة بدائرة القسم "مصاب بجرح طعنى") إثر تعدى (طالب، بذات المدرسة) عليه بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما داخل المدرسة.
 

 

وبالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواه" كانت بحوزته فأحدث إصابته المشار إليها وذلك حال تواجدهما بفناء المدرسة ولاذ بالهرب "بالقفز من أعلى سور المدرسة".. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة بمكان إختبائه بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، كما تم ضبط (السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة الأمن بوزارة الداخلية قسم شرطة مدينة نصر مديرية أمن بورسعيد قسم شرطة مدينة قسم شرطة المناخ

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