القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون جنيه بالجيزة

نجحت أجهزة الأمن، فى القبض على تشكيل عصابى تتزعمه سيدة بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة.

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين، سيدة "لـ 2 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).

وقدرت تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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