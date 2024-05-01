الأربعاء 01 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

حالات يعتبرها القانون تهربًا من الضرائب ويعاقب عليها

مصلحة الضرائب، فيتو
مصلحة الضرائب، فيتو

نص قانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المعروف باسم قانون الضريبة على القيمة المضافة على تحديد عدد الحالات التي تدخل تحت بند التهرب الضريبي وتحديدا ضريبة الجدول الذي يعاقب عليه القانون.

 

مخالفات تعتبر تهربا من الضرائب

 

١- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة.

 

٢- بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.

 

٣- خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليًا أو جزئيًا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

Advertisements

 

٤- استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك.

 

٥- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.

 

٦- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.

 

٨- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

 

١٠- اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها.

 

١٢- حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة.

 

١٣- عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل.

 

١٤- عدم الالتزام بأحكام المادة (٤٠) أو المادة (٤٢) من هذا القانون.

 

١٥- وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضها.

 

١٦- قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.

 

١٧- حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة (البندرول) والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.

 

خطورة التصرف في السلع المعفاة من الضرائب

 

١٨- التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.

 

١٩- عدم الالتزام بأحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار.(١١)

 

ونقدم  لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

القيمة المضافة الضرائب الضريبة السلع المعفاة من الضرائب استرداد الضريبة
ads

الأكثر قراءة

اليوم، تطبيق الزيادات في أسعار 6 منتجات تشمل المشروبات الغازية والمنظفات

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-5-2024 في بداية التعاملات

ثورة داخل الزمالك بسبب هشام نصر ونجله، ومطالبات لـ حسين لبيب بالتدخل

السياحة تعلن ضبط مسافرين للشركات متوجهين لأداء مناسك الحج بتأشيرات الزيارة

تراجع كبير في أسعار الذهب عالميا

أسعار الحديد اليوم الأربعاء 1- 5 - 2024 في الأسواق

10 دول ساعدت إسرائيل بعملية الوعد الصادق، الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس جديدة

في عيد العمال، القطاع الخاص يبدأ تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين

منوعات

المزيد

قفزت في الصندوق دون علم أصحابها، قصة القطة الضالة داخل طرد شركة أمازون

مأساة من أول جرعة، من هو جيمي سكوت الذي فتح أبواب الجحيم ضد لقاح أسترازينكا

أول عملية من نوعها، بريطانيا ترحل طالب لجوء إلى رواندا

السيول تجتاح لبنان وتغمر المستشفيات (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

اعرف سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 1-5-2024 بالتعاملات الصباحية

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الأربعاء 1-5-2024 في الأسواق

أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 1-5-2024

المزيد
ads

انفوجراف

“وآتوا حقه يوم حصاده”.. ما تريد معرفته عن أحكام زكاة القمح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

والأرض مددناها، الشعراوي يوضح الدليل على كروية الأرض (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 1 - 5 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads