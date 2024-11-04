ضبط كميات من المخدرات وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة بدمياط وأسوان

قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ما أسفر عن ضبط كميات من المواد المخدرة وتنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة.

وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 4 قضايا اتجار بالمخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.7 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 7.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 11 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 3 فرد محلية، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 4 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.

كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7.1 كيلو جرام، وكمية من مخدري الهيروين والشابو، بحوزة 3 متهمين، أحدهم له معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 609 أحكام قضائية متنوعة، وكذا ضبط فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويجرى مواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.