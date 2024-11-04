دوري أبطال آسيا، الغرافة القطري يتعادل مع بيرسبوليس الإيراني 0-0 بالشوط الأول

دوري أبطال آسيا، تعادل فريق الغرافة القطري مع نظيره بيرسبوليس الإيراني سلبيا بدون أهداف في المباراة التي تقام على ملعب ستاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا 2024-2025.

تشكيل الغرافة القطري أمام بيرسبوليس

حراسة المرمى: سيرجيو ريكو.

في الدفاع: وجدي كشريدة – ماتياس ناني – سيدو سانو – عبدالله يوسف.

في الوسط: فرجاني ساسي – فابريسيو دياز–فلورينيل كومان – ياسين إبراهيمي – أرون غونارسون.

في الهجوم: خوسيلو.

وفي نفس الجولة انتهت مباراة الوصل الإماراتي أمام السد القطري بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل، ضمن مواجهات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الوصل بهدف في الدقيقة 19 عن طريق ألكسيس بيريز ثم تعادل رومان سايس للسد في الدقيقة 61.

تشكيل الوصل الإماراتي أمام السد القطري

وبدأ فريق الوصل الإماراتي مباراته أمام السد القطري بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: خالد سيف الجنيبي

الدفاع: عبد الرحمن صالح خميس - سفيان بوفتيني - هزاع سالمسيونج هيون جونج - ألكسيس بيرير

الوسط: نيكولاس خيمينيز - سردان ميايلوفيتش - سياكا سيدي بيه

الهجوم: على صالح علي - هاريس سيفيروفيتش

السد القطري، فيتو

تشكيل السد القطري امام لوصل الإماراتي

أما فريق السد القطري فبدأ مباراته أمام السد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم

الدفاع: يوسف عبد الرازق - يوسف عطال - رومان سايس - بوعلام خوخي - طارق سليان

الوسط: محمد وعد - مصطفى مشعل - محمد كامارا

الهجوم: رافا موخيكا - أكرم عفيف