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رياضة

الهلال السعودي يواجه الاستقلال بقيادة موسيماني في دوري أبطال آسيا

الهلال، فيتو
الهلال، فيتو

يخوض الهلال مباراة مهمة للغاية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، عندما يستضيف استقلال طهران الإيراني على ملعب المملكة أرينا، اليوم الإثنين.

الهلال يتصدر مجموعة غرب آسيا بالعلامة الكاملة (9 نقاط)، من 3 انتصارات على الريان القطري والشرطة العراقي والعين الإماراتي.

من جهته، يحتل الاستقلال بقيادة المدير الفني بيتسو موسيماني المرتبة السادسة في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، من فوز وحيد على الغرافة القطري، مقابل الخسارة من النصر السعودي والسد القطري.


الهلال واستقلال طهران يتواجدان في مجموعة الغرب، التي تضم 12 فريقًا، يخوض كل منهم 4 مباريات على أرضه ومثلها خارج الأرض، علمًا بأن أول 8 أندية تتأهل إلى ثمن النهائي.


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