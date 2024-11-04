8 طائرات مسيرة تخترق أجواء إسرائيل

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن 8 طائرات مسيرة اخترقت أجواء إسرائيل منها 5 أطلقت من لبنان و3 من جهة الشرق منذ الصباح.

فيما أعلن حزب الله اللبناني، استهدافه بالطائرات المسيّرة عددًا من جنود الاحتلال بمستوطنتي إيفن مناحم وزرعيت.

وقال حزب الله في بيانه الصادر اليوم الاثنين: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏‌‌‏وشعبه، ‏استهدفنا مساء أمس الأحد 03-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة زرعيت بمسيرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء اللبنانية.

كما ذكر أنه "‏استهدف مساء أمس الأحد 03-11-2024 تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي ‏في ‌‏مستوطنة ايفن مناحم بمسيّرة انقضاضية وأصابت هدفها ‏بدقة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله أنه أطلق رشقة "صاروخية كبيرة" على مدينة صفد شمال إسرائيل.