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نوبة عصبية لسائق تتسبب في حادث مروع بتركيا

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين أن سائق سيارة تسبب بحادث مروري مروع على طريق سريع في تركيا، عندما قاد سيارته تحت تأثير نوبة لمرض أو اضطراب "ثنائي القطب" الذي يعاني منه، ليلقى حتفه مع وفيات وإصابات أخرى ناجمة عن الحادث.

 

حادث كبير في تركيا

 وأفادت وسائل إعلام تركية بأن السائق يدعى رمضان، 34 عامًا، انحرف بسيارته التي كان يقودها بسرعة كبيرة، ليعبر السياج الفاصل نحو المسار الآخر للطريق ويصطدم بسيارة معاكسة.

وتسبب الحادثة الذي وقع على الطريق السريع الذي يربط العاصمة أنقرة مع مدينة "إسكي شيهير" في وسط تركيا، بوفاة الزوجين هاكان، 42 عامًا، وزوجته أسماء نور، 35 عامًا.

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إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

 

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تركيا حادث مروري اضطراب ثنائي القطب أنقرة

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