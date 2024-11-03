الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

شنت قوات الاحتلال غارة جوية استهدفت بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: اليوم الأحد  أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ بدء الحرب على لبنان بلغت “2986 شهيدا و13402 مصاب  .


وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدتي الغندورية وتبنين في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وشنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية، ما أدى لتدمير جسر في محافظة عكار شمالي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه جرى تسجيل 71 شهيدًا و169 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في تقرير للجنة الطوارئ الحكومية، أنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من  لبنان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

لبنان بلدة مشغرة وزارة الصحة اللبنانية جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

الصحة اللبنانية: 2986 شهيدا و13402 مصاب جراء العدوان الإسرائيلي على جنوب البلاد

استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على حارة صيدا جنوب لبنان

غارات إسرائيلية على بلدتين جنوب لبنان

صور للأقمار الصناعية تكشف عن مخطط إسرائيلي لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان

الأكثر قراءة

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو)

مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما لضم عمر مرموش

بيطحنوا الطباشير ويشموه، مدرسة بالمنوفية تقرر استدعاء أولياء أمور 9 طلاب ابتدائي

لجنة الحكام: العقوبات لن تكون على الملأ واجتماع خاص لأحداث مباراة الزمالك

منوعات

المزيد

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة الجندي: غض البصر تحصين ضد الشهوات والمحرمات (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads