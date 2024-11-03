الأحد 03 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على حارة صيدا جنوب لبنان

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

استشهد ما لا يقل عن 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على حارة صيدا في جنوب لبنان.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدتي الغندورية وتبنين في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وشنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية، ما أدى لتدمير جسر في محافظة عكار شمالي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه جرى تسجيل 71 شهيدًا و169 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في تقرير للجنة الطوارئ الحكومية، أنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من  لبنان.

 

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