الأحد 03 نوفمبر 2024
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رياضة

المعد النفسي الأسبق للأهلي يعلق على خلاف محمد رمضان وعماد فاروق

أحمد أبو الوفا
أحمد أبو الوفا

علق أحمد أبو الوفا المعد النفسي الأسبق للنادي الأهلي علي الأحداث الجارية داخل القلعة الحمراء بشأن منصب المعد النفسي. 

وأثيرت حالة واسعة من الجدل داخل النادي الأهلي حول منصب المعد النفسي، خاصة بعد إعلان عماد فاروق اعتذاره عن الاستمرار في هذا المنصب، بسبب خلاف مع محمد رمضان المدير الرياضي للقلعة الحمراء. 

وقال أبو الوفا عبر حسابه علي فيسبوك " تعليقي الوحيد علي كل اللي بيحصل، ده من مكتبي في بيتي، ميدالياتي وإرثي الوحيد من النادي الأهلي.  

وعلي جانب آخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته دون الحصول على راحة سلبية بعد الفوز أمس على سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين في ضربة البداية للموسم الجديد. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام نظيره زد الخميس القادم في الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام زد إف سى 
ويواجه فريق الأهلى نظيره زد إف سى فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وزد أف سى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وزد إف سى فى الجولة الثانية للدوري المصري. 

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