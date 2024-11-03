الأحد 03 نوفمبر 2024
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محافظ الشرقية يتفقد مشروعات التطوير والتجميل بالزقازيق

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الجانبية بمنطقة شرق الغشام بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2025 والتي تأتي تماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

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المحافظ يطمئن على معدلات الأداء

اطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية والتي تشمل وضع الفورمة وفرد الرمال تمهيدًا لتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع  رامادوز  وزغروطة  الغرباوي وعباس العقاد والأروزدي والملكة  والمتفرعات بين الشوارع على مساحة مسطحة 11 ألف متر ومتوسط عرض 6 متر

تكلفة الانترلوك الإجمالية 4 ملايين جنيه 

 وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه والتي تعد محورًا مروريًا جديدًا يربط بين شارع الغشام وشارع الحسن بن الهيثم وصولًا لطريق موقف المنصورة وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

الانتهاء من تركيب 6 آلاف متر 

أوضحت المهندسة منى سلامة رئيس قسم المشروعات والرصف برئاسة مركز الزقازيق أنه تم الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك على مساحة 6 آلاف متر وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف ورديات العمل لسرعة إنهاء كافة الأعمال 

مراعاة أماكن تصفيات الأمطار

مشيرة إلى أنه تم مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي ليؤكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وتهيئة الأجواء المناسبة أمامها لسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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المرافقون للمحافظ فى جولته بالزقازيق 

رافق المحافظ في الجولة الأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندسة منى سلامة رئيس قسم المشروعات والرصف  برئاسة مركز الزقازيق.

 

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خطة التطوير محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى ضمن الخطة الاستثمارية العام المالي الحالي تركيب بلاط الانترلوك الشوارع الجانبيى بمنطقة الغشام مدينة الزقازيق محافظة الشرقية

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