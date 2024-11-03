محافظ الشرقية يتفقد العملية التعليمية بمدينة القنايات

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مدرسة الشهيد ملازم أول حمادة فهمي مباشر الثانوية المشتركة التابعة لإدارة القنايات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، للإطمئنان على إنتظام سير العملية التعليمية، والتأكد من تواجد العاملين بالمدرسة وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

المحافظ بمدارس القنايات فيتو

التشديدعلى اتخاذ الاجراءات على الغيرملتزمين

إطلع المحافظ على سجل الحضور والإنصراف مشددًا على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين مع تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين والتأكد من إلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية لضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس.

متابعة الكثافة الطلابية داخل فصول القنايات

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية لمتابعة الكثافة الطلابية داخل الفصول واطلع على سجل درجات أعمال السنه، واستمع للشرح المقدم من معلمي المدرسة لمتابعة مدى تحصيل الطلاب والطالبات للمواد الدراسية المقدمة لهم، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالحضور إلى المدرسة والتزود بالعلم والمعرفة والتحصيل العلمي لتحقيق التفوق والحصول على أعلى الدرجات.

المحافظ بمدارس القنايات فيتو

المحافظ يجرى اختبارللطلاب فى اللغة الانجليزية

أجرى المحافظ إختبارًا للطالبات في مادة اللغة الإنجليزية للتعرف على مدى إستفادتهم من المواد الدراسية المقدمة لهم مطالبًا بالجد والإجتهاد في تحصيل الدروس وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد ليكونوا نماذج مشرفة نفخر بهم في المجتمع.

المطالبة ببذل مزيد من الجهد بالثانوية الصناعية

توجه محافظ الشرقية لزيارة مدرسة القنايات الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة لمتابعة سير إنتظام اليوم الدراسي بها ، مطالبًا مدير إدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس ببذل مزيد من الجهد والعمل للإرتقاء بالمنظومة التعليمية.

المحافظ بمدارس القنايات فيتو

متابعة انتظام اليوم الدراسي بمدرسة النصر

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة إنتظام اليوم الدراسي بمدرسة النصر رقم 2 الإبتدائية التابعة لإدارة القنايات التعليمية للتأكد من تواجد هيئة التدريس وانتظام الطلاب والطالبات في الفصول والإستماع إلى الحصص الدراسية.

استمع لشرح المعلم وتابع سجلات تقييم الطلاب

تفقد المحافظ الفصول المدرسية واطلع على سجل التقييم الخاص بالطلاب والطالبات واستمع لشرح معلمي المدرسة، مطالبًا بضرورة تقديم المعلومة بشكل مبسط وبشرح وافي لتحقيق التجاوب والتواصل مع الطلاب والإستفادة من الحصص الدراسية المقدمة لهم. وذلك إستكمالًا لجولته المفاجئة لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية بمدينة القنايات.

المحافظ بمدارس القنايات فيتو

ضرورة المتابعة المستمرة لانتظام حضور الطلاب

وفي نهاية جولته المفاجئة أكد محافظ الشرقية على ضرورة المتابعة المستمرة لإنتظام الطلاب والطالبات بالحضور لمدارسهم بمراحل التعليم المختلفة والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لإكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.

المرافقون للمحافظ بجولته للقنايات

رافق المحافظ محمد نعمه كٌجَك السكرتير العام المساعد ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات، ونجلاء الفحام مديرة إدارة القنايات التعليمية