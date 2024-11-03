الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يشن حملات مفاجئة على المخابز بمدينة القنايات

محافظ الشرقية خلال
محافظ الشرقية خلال الجولة

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمدينة القنايات للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

شعبة الأثاث بالغرفة التجارية لمحافظة دمياط تكرم محافظ الشرقية

متابعة انتظام المخابز والمنشآت التعليمية 

وكذا متابعة سير انتظام العمل بالمخابز والمنشآت التعليمية والصحية في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات.

متابعة المخابز التابعة لمشروع المخابز الالية بالمحافظة 

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل داخل أحد مخابز المدينة التابع لمشروع المخابز الآلية بالمحافظة للتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز وجهاز صرف نقاط الخبز للمواطنين وتعرف على مراحل إنتاج الخبز بدءًا من العجين والوزن والتسوية وصولًا لتقديمه للمواطنين بالوزن والجودة المقررة.

 

محافظ الشرقية يتابع المخابز بالقنيات -فيتو
محافظ الشرقية يتابع المخابز بالقنيات -فيتو

متابعة المخابز الاهلية بالمدينة 

كما توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة سير العمل داخل مخبز آخر بالمدينة وقام بوزن رغيف الخبز بنفسه للتأكد من التزام صاحب المخبز بالوزن المقرر وتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين حيث تبين نقص بوزن رغيف الخبز وتدني مستوى النظافة ليكلف المحافظ وكيل وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي بالعاشر

التنبيه على عوض الله بالمتابعة لمخابز القنايات لضبط الأداء

أكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز جيد لهم والتنبيه على أصحاب المخابز بوضع بنر موضح عليه اسم المخبز والحصة والوزن والسعر ومواعيد العمل.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية محمد نعمة كجك السكرتير العام المساعد محمد محمود رئيس مدينة القنايات

مواد متعلقة

شعبة الأثاث بالغرفة التجارية لمحافظة دمياط تكرم محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي بالعاشر

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف الداخلية بالزقازيق

محافظ الشرقية يوجه بمتابعة أعمال تطهير بالوعات صرف مياه الأمطار

الأكثر قراءة

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

حسام حسن يستقر على استدعاء رباعي الزمالك لمعسكر منتخب مصر

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من المحمول

رسائل قوية من السيسي لصندوق النقد الدولى لراحة المصريين

إخلاء طاقم باخرة نيلية في الأقصر بعد حادث ميل (صور)

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

منوعات

المزيد

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

عطل في جهاز تصويت، تختار ترامب فيذهب صوتك إلى هاريس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما هو أفضل وقت لقراءة سورة الواقعة؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads