محافظ الشرقية يشن حملات مفاجئة على المخابز بمدينة القنايات

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بزيارة مفاجئة لمدينة القنايات للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

متابعة انتظام المخابز والمنشآت التعليمية

وكذا متابعة سير انتظام العمل بالمخابز والمنشآت التعليمية والصحية في حضور محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية ومحمد محمود رئيس مدينة القنايات.

متابعة المخابز التابعة لمشروع المخابز الالية بالمحافظة

بدأ المحافظ جولته بمتابعة سير العمل داخل أحد مخابز المدينة التابع لمشروع المخابز الآلية بالمحافظة للتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز وجهاز صرف نقاط الخبز للمواطنين وتعرف على مراحل إنتاج الخبز بدءًا من العجين والوزن والتسوية وصولًا لتقديمه للمواطنين بالوزن والجودة المقررة.

محافظ الشرقية يتابع المخابز بالقنيات -فيتو

متابعة المخابز الاهلية بالمدينة

كما توجه محافظ الشرقية ومرافقوه لمتابعة سير العمل داخل مخبز آخر بالمدينة وقام بوزن رغيف الخبز بنفسه للتأكد من التزام صاحب المخبز بالوزن المقرر وتقديم رغيف خبز جيد للمواطنين حيث تبين نقص بوزن رغيف الخبز وتدني مستوى النظافة ليكلف المحافظ وكيل وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

التنبيه على عوض الله بالمتابعة لمخابز القنايات لضبط الأداء

أكد المحافظ على وكيل وزارة التموين بالمتابعة المستمرة والمرور المفاجئ على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتقديم خبز جيد لهم والتنبيه على أصحاب المخابز بوضع بنر موضح عليه اسم المخبز والحصة والوزن والسعر ومواعيد العمل.

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