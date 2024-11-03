وكيل التعليم بالبحيرة يواصل جولاته الميدانية المكثفة

واصل يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة جولاته الميدانية على مدارس الادارات التعليمية لمتابعة مسار الدراسة وانتظام الطلاب داخل المدارس وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول الدراسية.

تفقد وكيل الوزارة مدرسة الشهيد اسلام ناصر جابر للتعليم الأساسي

وقام وكيل الوزارة، بجولة تفقدية مفاجئة على ادارة التحرير التعليمية تفقد خلالها مدرسة الشهيد اسلام ناصر جابر للتعليم الأساسي حيث تابع انتظام الطلاب داخل المدرسة واطمأن على ارتفاع نسبة حضورهم والتزامهم وتفاعلهم مع المعلمين داخل الفصول الدراسية وأدائهم للتقييمات الاسبوعية وكذا مطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وممارسة الأنشطة التربوية كما قام بمتابعة الآليات المتعلقة بأعمال السنة وانتظام أداء الطلاب للتقييمات الاسبوعية والتزامهم بتنفيذ الواجبات المنزلية وتفعيل لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي، وكذلك جاهزية المدرسة وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة وتنظيم دخول وخروج الطلاب وتحقيق الانضباط الإداري لتحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية والمساهمة في إعداد بيئة مدرسية منضبطة وآمنة للطلاب.

متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بالمناهج الدراسية

كما تابع وكيل الوزارة جولته الميدانية وقام بتفقد مدرسة الرواد الإعدادية واطمأن على نسب الحضور واطلع على كراسات الحصة والواجبات المدرسية والتقييمات الأسبوعية ومستوى أداء الطلاب بها فى القراءة وكذلك دفتر درجات الطلاب للتأكد من رصد وتسجيل مستواهم العلمي مشددا على متابعة انتظام حضور الطلاب والمعلمين والالتزام بالمناهج الدراسية وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى وتطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالحد من الكثافات الطلابية وتنفيذ الفاعلية التعليمية داخل الفصول الدراسية كما تفقد وكيل الوزارة غرف الانشطة ووجه بضرورة الحفاظ على نظافة الفصول والمدرسة.