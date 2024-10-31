ندوة حول مخاطر الزواج المبكر تحت شعار "صحتك تهمنا" بالبحيرة

عقدت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة البحيرة، ندوة توعوية بمركز ومدينة المحمودية حول مخاطر الزواج المبكر تحت عنوان "صحتك تهمنا: لا للزواج المبكر"، بمدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وفي إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز التنمية البشرية وبناء الوعي لدى الأجيال الجديدة.

حضور المهندس علي زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية

وأقيمت الندوة بحضور نجلاء عباس، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، والمهندس علي زيد، رئيس مركز ومدينة المحمودية وفضيلة الشيخ علي العسال، وكيل إدارة الأوقاف بالمحمودية وصبري المهدي، مدير مدرسة المحمودية الثانوية الصناعية بنات.

المخاطر الصحية التي تتعرض لها الفتيات في سن مبكر

وهدفت الندوة إلى مناقشة الآثار السلبية للزواج المبكر، مسلطةً الضوء على المخاطر الصحية التي تتعرض لها الفتيات في سن مبكر، وما يترتب على هذا الزواج من حرمان الفتاة من حقها في التعليم والنضوج الجسدي والنفسي والاجتماعي.

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