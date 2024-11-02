السبت 02 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مطاردة جوية في سماء عكا، طائرات الاحتلال تلاحق عددا من المسيرات

مقاتلات إسرائيلية،
مقاتلات إسرائيلية، فيتو

ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم السبت، أن طائرات مقاتلة تشارك في مطاردة مسيرات في منطقة عكا والحدث لا يزال مستمرا.

 

مطاردة في سماء عكا 

وفي وقت سابق من اليوم السبت، وقعت انفجارات في محيط قاعدة رامات دافيد بمرج ابن عامر شرق حيفا إثر إطلاق مسيّرات من لبنان حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية. 

فيما أفادت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، بإصابة 19 شخصًا بجروح نتيجة سقوط صاروخ أطلقه "حزب الله" اللبناني على بلدة الطيرة وسط إسرائيل، اليوم السبت.

دوي انفجارات في عكا 

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت في وقت سابق من اليوم السبت، إن الصاروخ سقط على مبنى في بلدة الطيرة.

وقال الجيش الإسرائيلي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت: إن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق في وسط إسرائيل، في أعقاب إطلاق رشقات صاروخية من لبنان على الأراضي الإسرائيلية.

 

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إذاعة جيش الاحتلال: سقوط صاروخين على مصنعين في عكا وحيفا

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الجيش الإسرائيلي يرصد مسيرات وصافرات الإنذار تدوي في عكا ونهاريا و10 بلدات

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عكا جيش الاحتلال مسيرات حيفا لبنان

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