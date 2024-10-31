الخميس 31 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الجيش الإسرائيلي يرصد مسيرات وصافرات الإنذار تدوي في عكا ونهاريا و10 بلدات

الجيش الإسرائيلي،
الجيش الإسرائيلي، فيتو

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه رصد هدفًا جويًّا مشبوهًا انطلق من لبنان باتجاه الجليلين الأعلى والغربي شمال إسرائيل فيما دوت صفارات الإنذار في عكا ونهاريا و10 بلدات تحذيرًا من مسيرات.


وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه "بعد سماع صفارات الإنذار بين الساعة 4:19 و4:26 في منطقتي الجليل الأعلى والجليل الغربي، تم رصد هدف جوي مشبوه يقترب من الأراضي الإسرائيلية من جهة لبنان. ولم يتم رصد أي سقوط أو أضرار أو إصابات".

وفي هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي ينشر جنودًا في نقاط مراقبة على امتداد الحدود مع لبنان لرصد المسيرات والتحذير منها، معتبرة أن المسيرات تشكل تحديًا كبيرًا أمام سلاح الجو لصعوبة رصدها ما استدعى نشر جنود على حدود لبنان.

وبينما لم يصدر حزب الله بيانا في هذا الشأن حتى اللحظة.

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، في بيانات لها فجر اليوم الخميس، أنها هاجمت "هدفًا حيويًّا في شمال إسرائيل، وهدفًا عسكريًّا في جنوب إسرائيل" بالطيران المسير.

وقالت المقاومة الإسلامية في العراق، إن هجماتها تأتي "استمرارًا في نهج مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهل فلسطين ولبنان، وردًّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، مؤكدة "استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الحدود مع لبنان الجيش الإسرائيلي هدفا جويا مشبوها الجليلين الأعلى والغربي شمال إسرائيل صفارات الإنذار عكا ونهاريا مسيرات الاراضي الاسرائيلية

الأكثر قراءة

مفيش فايدة، ارتفاع أسعار اللحوم الكندوز مجددا بالأسواق

رغم الخسارة، بوتافوجو البرازيلي يتأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه (فيديو)

أخر ساعتك 60 دقيقة في هذا الموعد، اليوم العمل بالتوقيت الشتوي رسميا

قبل ساعات من تطبيقه، مواعيد غلق وفتح المحلات فى التوقيت الشتوى

إعلام عبري: تل أبيب تدرس شن هجمة استباقية واسعة ضد إيران

ضبط عاطل بحوزته 15 قطعة حشيش وسلاح ناري في طهطا

قرعة كأس كاراباو، تعرف على منافس ليفربول بربع النهائي

أخبار مصر: العمل بالتوقيت الشتوي اليوم، احتفال أسرة عبد الواحد السيد بعودته، منخفض جوي يضرب مصر، ارتفاع جديد في سعر الذهب

منوعات

المزيد

قرن طول العمر ينمو على جبهة عجوز صينية، ما القصة؟

عض 3 أطفال، تصرف غريب من بايدن في حفل الهالوين بالبيت الأبيض (صور)

بايدن وزوجته يشاركان في احتفال الهالووين الأخير لهما في البيت الأبيض (صور)

بعد سقطة بايدن، ترامب يصل إلى ولاية ويسكونسن على متن شاحنة قمامة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

وزير الصناعة والتعليم العالي يبحثان سبل تعظيم دور البحث العلمي في النهوض بالصناعة والنقل

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الخميس 31-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 31 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

تراجع أسعار الزيت اليوم الخميس 31- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بثروة تقدر بـ 64 مليار دولار.. أغنى 6 أثرياء عرب حتى أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى وصف الله الكافرين بأنهم لا يسمعون؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 31-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads