السبت 02 نوفمبر 2024
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ملفات وحوارات

تفاصيل مقتل صاحب عقار على يد مستأجر في مصر الجديدة.. الضحية توجه لاستلام محل عصير بحكم قضائي.. والجاني سدد له 6 طعنات (صور)

القصة الكاملة لمقتل
القصة الكاملة لمقتل صاحب مقهي اسوان في الكوربة،فيتو

أمام مرأى ومسمع الأهالي وفي وضح النهار، ذبح مستأجر محل عصير صاحب العقار، بعدما سدد له عدة طعنات بسلاح أبيض  لوجود خلاف بينهما حول ملكية محل عصير يستأجره المجني عليه وكان قد اشتراه من مالكه مطلع 2019، بمنطقة الكوربة في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

حادثة منطقة الكوربة

وقال سعيد م، صاحب محل سوبر ماركت مجاور لمكان الواقعة: في مطلع 2019 اشترى المجني عليه العقار ونجح في توثيقه في الشهر العقاري. 

 

محل عصير مكان الواقعة
محل عصير مكان الواقعة
لحظة وقوع الجريمة
لحظة وقوع الجريمة

والتقط أطراف الحديث أشرف ر صاحب مقهى، قائلًا: بعدما تملك المجني عليه العقار بمحلاته بحكم قضائي توجه لاستلامه إلا أن المتهم تشاجرا معه.

وفي منتصف سبتمبر الماضي، وبموجب قرار قضائي حصل صاحب العقار على حكم طرد ضد المتهم. 

وقال عبد الله يوسف أحد شهود العيان: ليلة الواقعة توجه المجني عليه لاستلام أملاكه في العقار ومحلاته فوجئ بالمتهم يرفض الخروج ويقوم بتسديد عدة طعنات له أودت بحياته في الحال، حيث قام المتهم في مشهد مريب بذبحة وظل واقفًا عليه ممسكًا بسلاحه حتى حضر رجال الشرطة وقاموا بنقل الجثة واصطحابه لقسم الشرطة.

 

 

وكانت التحريات كشفت ملابسات الواقعة، أن المجني عليه طالب المستأجر الخروج من المحل وطرده، بدعوى أنه يملك المحل ولديه الأوراق، وعندما اعترض مستأجر محل العصير نشبت بينهما مشاجرة، على إثرها أخرج صاحب محل العصير من ملابسه سلاحًا أبيض «مطواة»، وسدد له 6 طعنات بالجسد فسقط على الأرض غارقًا في دمائه مفارقًا الحياة.

وتابعت التحريات: «لم يهرب المتهم من مكان الواقعة حتى انتظر حضور رجال مباحث قسم مصر الجديدة، واقفًا يحمل سلاحًا أبيض واعترف بجريمته»، وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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صاحب مقهي اسوان منطقة الكوربة فيتو

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