أصيب فني تركيب لافتات إعلانات بكسور مختلفة بالجسم، بعد أن اختل توازنه وسقط من علو أثناء تثبيت لوحة إعلانات أعلى محل كبابجي بدائرة مركز أوسيم، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

إصابة فني تركيب إعلانات سقط من فوق محل كبابجي

وتلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب، يفيد فيه إصابة شخص بعد سقوطه من علو، على الفور انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وتبين أثناء قيام فني تركيب لافتات إعلانات لتثبيت لوحة إعلانات اختل توازنه وسقط على الأرض؛ مما أدى إلى إصابته، وتولت النيابة التحقيق.