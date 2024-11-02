زوجة أمام قاضي الأسرة: زوجي طمع في ميراثي ولما رفضت البيع طلقني غيابيًّا وحرمني من أولادي

رفعت زوجة دعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بجنوب الجيزة، اتهمته بالتحايل لرفض تنفيذ حكم ضم الحضانة.

وقالت في دعواها:" تحملت معه الكثير من المرار علشان أولادي وفي النهاية طردني من المنزل وأخذ مني أولادي، وطلقني غيابيًّا".

وأضافت:" بدأت المشكلة بيننا عندما رفضت بيع قطعة أرض ملكًا لي من ميراث حتي تكون سند لي أنا وأولادي وخوفا من أن يقوم ببيعها وصرف فلوسها علي المخدرات التي يتعاطها"، ورفضت التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج من مؤخر صداق ونفقة متعة، وحاول إجباري على ذلك وأخذ يساومني بأولادي وأمام رفضي طلقني غيابيًّا وحرمني من رؤية أولادي ووضع يديه على منقولاتى ومصوغاتى".

وتابعت:" رغم صدور حكم قضائي لصالحي بحضانة أطفالي رفض تسليمهم لى، وقام بإخفائهم عني وترك المنزل وذهب إلى محافظة الشرقية حتى لا أعرف الوصول إليه؛ لذا لجأت إلى القضاء لتنفيذ حكم الحضانة".