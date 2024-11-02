محاكمات اليوم، اتهامات السب بين ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر وسرقة مدرب حراس المنتخب الأوليمبي

تفصل المحاكم الجنائية اليوم السبت في عدد من القضايا التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

محاكمة الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر

تنظر محكمة جنح الاقتصادية بالقاهرة اليوم السبت، محاكمة الفنانة ميار الببلاوي والشيخ محمد أبو بكر في واقعة اتهامهما بالسب والقذف المتبادل بينهما على منصات التواصل الاجتماعي.

وتبين من التحقيقات قيام الشيخ محمد أبو بكر محمد جاد الرب بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات، كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.

محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية الحدائق"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني والمنعقدة ببدر، اليوم السبت محاكمة 6 متهمين بالقضية رقم 5314 لسنة 2023، والمقيدة برقم 41 لسنة 2023 جنايات أمن دولة والمعروفة بـ"خلية الحدائق

محاكمة سائق الشيخ زايد المتهم بدهس 7 لاعبين بنادي أكتوبر

تعقد محكمة جنح 6 أكتوبر، بالجيزة، صباح اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة سائق سيارة نقل متهم بدهس 7 من لاعبى فريق الدراجات بنادى 6 أكتوبر.

وكشف أمر الإحالة أن «محمد.س» في 20 أكتوبر 2024 بدائرة قسم ثان الشيخ زايد، تسبب بخطئه الناشئ عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقرارات واللوائح والأنظمة في إصابة كلا من (عز الدين حمدي ومرام خالد وسفيان محمد وبلال عبد الفتاح، وأبى محمد مجدى، ومازن أحمد وصهيب محمد)، بأن قاد سيارته رقم ق هـ ف (8345) وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبطت السائق وتم إحالته للمحاكمة الجنائية على خليفه اتهامه بالتسبب في إصابة اللاعبين عن طريق الإهمال.

سرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي

تنظر المحكمة المختصة، اليوم السبت 2 نوفمبر 2024، أولى جلسات محاكمة المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي.

وفي وقت سابق، كشفت التحقيقات خلال التحقيق مع المتهم بسرقة فيلا مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي، عن تجارة المتهم بالمواد المخدرة حيث ضبط بحوزته 34 تذكرة هيروين، وتم تحريزها وقررت جهات التحقيق المختصة إرسالها إلى المعامل الكيماوية لفحصها.

وتوجه مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي إلى جهات التحقيق المختصة، وذلك لتسلم 26 سبيكة ذهب استولى عليها مسجل خطر من داخل غرفة نومه، وذلك بعدما تسلل إلى فيلته مستغلًا غياب الأسرة عن المنزل.