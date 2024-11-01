أخبار مصر اليوم، إصابة طبيب في واقعة الاعتداء بمستشفى الشيخ زايد، الأرصاد تحذر من سحب ركامية وأمطار رعدية على هذه المناطق، مصر تشارك في اجتماع وزراء الدول الإفريقية المنتجة للبترول

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

كشف الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء عن اعتداء مرافقين لأحد المرضى على الفريق الطبي بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ونتج عن الاعتداء إحداث تلفيات بالقسم وإصابة أحد الأطباء.

تبذل مصر والولايات المتحدة الأمريكية جهود وساطة مكثفة لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين.

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) التي عقدت في ياوندي، الكاميرون. وضم الاجتماع ثمانية من وزراء البترول والطاقة من الدول الأعضاء بالمنظمة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تشكل قطاع البترول والغاز في إفريقيا.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استمرار جهود الوزارة في دعم الأنشطة الطلابية؛ لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب فكريًّا وثقافيًّا ورياضيًّا، من خلال توسيع تنفيذ الأنشطة الطلابية وتعظيم تأثيرها بين جموع الطلاب، بما يسهم في صقل قدراتهم واكتشاف مواهبهم، عبر إقامة الأسابيع الشبابية والفعاليات الطلابية. ووجَّه بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية لخلق بيئة تنافسية في جميع المجالات (الثقافية، الرياضية، الفنية، الاجتماعية، والعلمية).

تمكن رجال الجمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة حسن أبوكريشه مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب منظار يمكن تركيبه علي سلاح وجهازي لاسلكي.

أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرًيا بعد غروب شمس اليوم الجمعة من خلال اللجان الشرعية التابعة لها.

استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خطة العمل والجداول الزمنية لإضافة القدرات التوليدية من الطاقات المتجددة إلى الشبكة الكهربائية حتى عام 2030 واستراتيجية الطاقة لعام 2040، وذلك فى ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وإجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعمق حركة المنخفض الجوي يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من مطروح وسيوة ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على محافظة مرسى مطروح ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن الدولة حتى الآن لم تنجح في القضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الطاقة 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60%.

أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام لـ المجلس الأعلى للأثار، أنه تم الكشف عن العديد من اللقى بعدد من المواقع الأثرية من خلال أعمال الحفائر التي قامت بها البعثات الأثرية المصرية والأجنبية والمشتركة خلال شهر أكتوبر الماضي.

تستمر حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية غدا السبت وذلك بسبب بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية بعض المناطق.

أدان الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، حوادث الاعتداء المتكررة على الأطقم الطبية، آخرها ما تعرض له الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.