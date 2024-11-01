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أمين صندوق نقابة الأطباء يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية

الدكتور أبو بكر
الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق نقابة الأطباء

أدان الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، حوادث الاعتداء المتكررة على  الأطقم الطبية، آخرها ما تعرض له الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، على يد أهالي مريضة كانت تخضع للعلاج بالرعاية المركزة نتيجة إصابتها بجلطة في المخ.

أمين عام مساعد المهن الطبية يطالب بتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية

وطالب أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية بتغليظ عقوبة الاعتداء علي الأطقم والمنشآت الطبية، مؤكدا أن تلك الواقعة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، لذلك لابد أن يكون هناك رادع لكل من تسول له نفسه بذلك من خلال تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم الطبية، خاصة وأن الاعتداء لم يكن على الطبيب فقط بل  تم إحداث تلفيات في قسم الرعاية المركزة، مما أدى إلى توقف تلقي الخدمة لباقي المرضى وإحداث حالة ذعر في المستشفى.

وأشار القاضي، إلى أن النقابة تتابع حالة الطبيب المعتدى عليه وقام الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، والأمين العام المساعد للنقابة د. خالد أمين، بزيارة إلى مستشفى الشيخ زايد آل نهيان، للاطمئنان حالة الطبيب المعتدى عليه، وتقديم كافة سبل الدعم له.

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