الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سحب ركامية وأمطار رعدية، الأرصاد تحذر سكان هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة  الأرصاد الجوية تعمق حركة المنخفض الجوي يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من مطروح وسيوة ومناطق من الصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا السبت 2-11-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

ومن المتوقع أن تتقدم السحب  الممطرة للمناطق الداخلية حيث الدلتا وغرب القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار مع الساعات القليلة القادمة.

الأرصاد تعلن حالة طقس السبت

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 
ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة اول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 2 - 11 - 2024

درجات الحرارة اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

منخفض جوي يعصف بالبلاد.. أمطار غزيرة رعدية على السواحل الشمالية ومتوسطة على القاهرة الكبرى.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة.. الإسكندرية ومطروح الأكثر تأثرا

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة أول أيام التوقيت الشتوي

الأكثر قراءة

غرق باخرة تجارية مصرية قبالة سواحل ليبيا وإنقاذ 6 من طاقمها

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

أسامة فيصل يقود هجوم البنك الأهلي في مواجهة الزمالك بالدوري

دار الإفتاء: الأحد غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجرًيا

منوعات

المزيد

حال عدم تخطي العروس هذه السن، مدينة صينية تمنح مكافأة نقدية للأزواج

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. ليفربول ضد ليفركوزن.. الأهلي مع زد.. الزمالك أمام سموحة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads