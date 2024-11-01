دار الإفتاء: الأحد غرة شهر جمادي الأولى لعام 1446 هجرًيا

أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجرًيا بعد غروب شمس اليوم الجمعة من خلال اللجان الشرعية التابعة لها.

غرة شهر جمادى الأولى لعام 1446 هجريًا

وأشارت الدار إلى أن الرؤية البصرية للهلال لم تحقق وعليه يكون غدًا السبت هو المتمم لشهر ربيع الثاني، وأن الأحد الموافق الثالث من شهر نوفمبر هو غرة شهر جمادى الأولى.



نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هي: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامي هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمي للدولة، وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجري.