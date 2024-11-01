الجمعة 01 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصر تشارك في اجتماع وزراء الدول الإفريقية المنتجة للبترول بالكاميرون

بدوي خلال المشاركة،فيتو
بدوي خلال المشاركة،فيتو
ads

شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول (APPO) التي عقدت في ياوندي، الكاميرون. وضم الاجتماع ثمانية من وزراء البترول والطاقة من الدول الأعضاء  بالمنظمة لمناقشة القضايا الرئيسية التي تشكل قطاع البترول والغاز في إفريقيا.

واستعرض الاجتماع الوزاري أهم أنشطة المنظمة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها مستجدات إنشاء بنك الطاقة الإفريقي والذي تم التوقيع على اتفاقية تأسيسه في مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٤، وأوضحت نيجيريا الدولة المستضيفة لمقر للبنك أنها تعمل على تجهيز مقر البنك للافتتاح  في يناير ٢٠٢٥ وفقًا لما هو متفق عليه مع دول المنظمة.

كما تضمن جدول الأعمال تعزيز التعاون الإقليمي والقاري، وتعزيز التنمية المستدامة للطاقة، والتعامل مع تحديات الوصول إلى الطاقة والتمويل في أفريقيا وسط الأجندة الدولية للتحول الطاقي.

 وأكد المهندس بدوي التزام مصر بدعم تنمية مصادر الطاقة في أفريقيا من خلال عرض إمكانات الشركات المصرية في مختلف جوانب سلسلة القيمة في قطاع البترول والغاز، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على تطوير قطاعاتها. كما سلط الضوء على استراتيجيات تعزيز التعاون الأفريقي لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وفي الوقت الأنسب لصالح شعوب القارة.

كما اجتمع  المهندس كريم بدوي مع عمر فاروق أمين عام المنظمة وتم مناقشة أنشطة المنظمة وأهم النجاحات التي حققتها المنظمة مؤكدا على دعم مصر لكافة اعمال المنظمة، كما اجتمع  الوزير على هامش الدورة مع نظرائه من وزراء البترول والطاقة في القارة الأفريقية لمناقشة سبل التعاون الثنائي.

وضم وفد وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة للمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، والسيد محمد سمير، المدير العام بالمكتب الفني للوزارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجتماع الوزاري البترول والثروة المعدنية التنمية المستدامة التنمية المستدام المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تعزيز التنمية المستدامة قطاع البترول والغاز منظمة الدول الافريقية المنتجة للبترول

الأكثر قراءة

تطورات مثيرة في أزمة علي معلول مع الأهلي

إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

جوميز يستبعد شيكابالا من مواجهة البنك الأهلي لهذا السبب

عودة تفعيل بطاقات التموين المتوقفة بسبب سرقة التيار الكهربائي

أول رد من وزير الصحة بشأن الاعتداء على الطاقم الطبي بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل موقعة الدوري

عبد الواحد السيد في أول تعليق له بعد انتهاء الأزمة: بداية خير

انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم البتلو بالأسواق

منوعات

المزيد

علماء يدرسون إمكانية الحصول على معادن نادرة من البحر الأسود

روسيا تجهز قمرا صغيرا لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ابتكار سترة عائمة واقية من الرصاص في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 بالبورصات العالمية

التقديم إلكترونيًا، التفاصيل الكاملة لحجز شقق الإسكان المتميز

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

ترامب Vs هاريس.. الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أرقام قبل انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إخفاء درجة جودة السلعة عند بيعها؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الحوت في المنام وعلاقتها بتحقيق مكاسب مالية كبيرة

تعرف على فضائل الاستغفار وكيفيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads