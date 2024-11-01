إصابة طبيب في واقعة الاعتداء على فريق قسم الرعاية بمستشفى الشيخ زايد

كشف الدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء عن اعتداء مرافقين لأحد المرضى على الفريق الطبي بقسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، ونتج عن الاعتداء إحداث تلفيات بالقسم وإصابة أحد الأطباء.

مسلسل الاعتداء على الأطباء لم ينتهِ

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن مسلسل الاعتداء على الأطباء لم ينتهِ ولن ينتهي مطالبا المسئولين بضرورة وضع إجراءات قانونية لإنهاء تلك الهجمات المتكررة على الأطقم الطبية والممتلكات العامة.



وأوضح أن الفريق القانوني للنقابة يتابع الإجراءات حاليا، وكذلك نقيب الأطباء ونقيب أطباء القاهرة.

إحداث تلفيات في أحد قسم الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان

فيما تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واقعة تعدي الأهالي على الطاقم الطبي، وإحداث تلفيات في أحد أقسام الرعاية المركزة بمستشفى الشيخ زايد آل نهيان، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمحافظة القاهرة، كما تواصل مع الطبيب المعتدى عليه.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة لا تقبل أي تقصير في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى، كما أنها لا تتسامح في التعدي على الطواقم الطبية، والمنشآت الصحية أي كان وصف ونوع هذا التعدي، مؤكدا أنه جار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، تجاه هذه الواقعة، بمعرفة الوزارة.