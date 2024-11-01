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أخبار مصر

جمارك مطار سوهاج تحبط محاولة تهريب منظار وجهازي لاسلكي

المضبوطات بحوزة الجمارك
المضبوطات بحوزة الجمارك

تمكن رجال الجمارك مطار سوهاج الدولى برئاسة حسن أبوكريشه مدير إدارة الجمرك من ضبط محاولة تهريب منظار يمكن تركيبه علي سلاح وجهازي لاسلكي.

جمارك مطار سوهاج  تضبط محاولة تهريب منظار وجهازي لاسلكي

ويأتي ذلك بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975  . 

 

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أبوظبي على رحلة طيران شركة ويز اير، اشتبه حسام علي رئيس القسم في حقائب الراكب، وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة ناصر أبو الوفا رئيس قسم الفحص وأحمد عبدالباسط مأمور الفحص، تحت إشراف أكرم الروبي مدير إدارة الفحص، فتم تأكيد الإشتباه.

وبالعرض علي مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد علي أبوكريشه ومني خلف مأموري الجمارك لتفتيش حقائبه بحضور ناصر جمال رئيس قسم الأمن وهشام الاحمر رئيس قسم المكافحة، فتبين وجود " عدد 1 منظار يمكن تركيبه علي سلاح وعدد 2 جهاز لاسلكي" داخل حقائبه.

قرر محمد متولي مدير عام جمارك الاقصر والفروع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 3 لسنة 2024 بعد العرض على عمر خليفه رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك  بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى. 

 

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